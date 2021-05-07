موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25: «فاطمة» بين الحياة والموت

ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25، وذلك بعد احتدام الأحداث والصراعات في الحلقة الماضية من المسلسل، حيث تعرضت «فاطمة» لمحاولة قتل، بينما تم القبض على «غفران الغريب» بعد العثور على الأرض التي يقوم بزراعة الأفيون فيها.

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25

يبدأ موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25، في تمام الساعة الـ7:45 مساءً حصريا على قناة «ON E»، داخل مصر، وتعاد الحلقة الجديدة مرتين الأولى في الخامسة صباحًا، والأخرى في الساعة 1:45 مساءً.

ويذاع على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ9:30 مساء، وتعاد في الـ8:00 صباحا، بينما يعرض على قناة «MBC» الساعة 11:00 مساء، وتعاد في الـ7:15 صباحا.

ويعرض المسلسل على قناة «ألفا مسلسلات» التابعة لشبكة قنوات «OSN»، في تمام الساعة الـ10:00 مساء، ويعاد مرتين في الساعة الرابعة والعاشرة صباحا، بالإضافة إلى قناة «ألفا مسلسلات + 2».

وشهدت الحلقة الـ24 من أحداث مسلسل «نسل الأغراب» عددا من الأحداث، فكانت البداية مع تجدد الخلاف بين «حمزة» و«سليم» مرة أخرى، بعد ذهاب الثاني إلى المستشفى ليخبر شقيقه أن تم إلقاء القبض على والده «غفران الغريب» بعد العثور على الأرض التى يقوم بزراعتها أفيون في الصحراء، ولكن يحتد الحديث بينهما في حضور «عساف»، وعندما يبدأ في «حمزة» في التطاول عليه تتخل «جليلة» لمتنعه من ضربه.

مسلسل «نسل الأغراب»، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، إدوارد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبدالحميد، عماد زيادة، وسلوى عثمان.