صاحب مخبز يقتل زوجته وأولاده الستة.. «مراته القديمة جننته»

لم يكن يعلم صاحب مخبز بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أنّ نهاية حياته السعيدة ستكون مأساوية وبشعة بتلك الطريقة، بعدما أُصيب بمرض نفسي جراء تراكم الديون عليه من «قرض قيمته 700 ألف» والذي حصل عليه من أحد البنوك لتطوير المخبز الخاص به، ثم توقفت حركة البيع والشراء بسبب «كورونا» ولم يتمكن من السداد وظل يقترض من مواطنين حتى بلغت ديونه ثلاثة ملايين جنيه، فقام بقتل زوجته وأولاده الستة بحجة الخوف عليهم من «الديانة» في حال انتحاره أو وفاته.

صاحب مخبز يقتل زوجته خلال إعدادها السحور

عاد عماد أحمد عبد السلام، صاحب مخبز بقرية الغرق بحري، إلى منزله الذي يبتعد خطوات قليلة عن المخبز، وقد عقد النية على قتل زوجته وأطفاله ثم انتحاره، ودخل منزله فوجد زوجته تُعد وجبة السحور فافتعل مشاجرة معها ثم استل سكينًا كان قد قام بشراءه حديثًا وحاول قتلها فقاومته إلا أنّه نال منها بعد أن طعنها في بطنها من الجانب الأيمن، ثم طعنها عدة طعنات في منطقة الصدر، وحينما سقطت على الأرض قام بذبحها حتى قطع حلقها وتركها غارقةً في دمائها.

صاحب مخبز يذبح أولاده الستة بدم بارد

بعدما انتهى صاحب مخبز الغرق من قتل زوجته، اتجه إلى غرفة أبنائه الستة فوجدهم غارقين في نومهم، فبدأ بذبح نجله الأكبر أحمد الذي حاول مقاومته فطعنه ببطنه ثم قتله بينما كان يكتم نفسه حتى لا يستيقظ أشقائه، ثم ذبح محمد وآلاء ومعتصم ويوسف وبلال بدم بارد دون أن يرق قلبه لأبنائه الذين توسلوه بنظراتهم ألا يذبحهم، ولم يشفع لابنته الوحيدة أنينها لحظة خروج روحها فقام بفصل رأسها عن جسدها.

صاحب مخبز يحاول الانتحار بعد قتل زوجته وأولاده

انتهى صاحب مخبز الغرق من تنفيذ جريمته كما خطط لها، ثم اتجه حافيًا وقد تدنس ثوبه بدماء زوجته وأبناءه الستة إلى مخبزه ليشعل النيران فيه ويقف بداخله حتى يحترقا معًا، إلا أنّ الأهالي شاهدوه خلال ذهابهم لصلاة الفجر في المسجد فأطفأوا الحريق وأنقذوه فاستقل «توك توك» وتوجه إلى مركز شرطة إطسا وسلّم نفسه واعترف بجريمته.

والدة صاحب مخبز قتل زوجته وأولاده: «مراته القديمة جننته»

قالت والدة صاحب مخبز الغرق الذي قتل زوجته وأبنائه الستة، أنّ طليقته هي سبب أزماته «جننته»، حيث كانت دائمة افتعال المشاكل معه فتزوج عليها إلا أنّها ألقت أبنائها الأربعة لأبيهم وزوجته الثانية، وكان أصغرهم لا يزال رضيعًا في الشهر السادس من عمره، موضحةً أنّ ابنها ترك القرية بعدما تزوجت طليقته من رجل آخر، واقترض أموالاً لفتح مخبز ولم يتمكن من سداده فتراكمت عليه الديون.

جريمة هزت الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبنائه

وكان اللواء رمزي البسيوني المُزين، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد حضور صاحب مخبز إلى القسم وتسليم نفسه بعدما ذبح زوجته وأطفاله الستة، بينهم طفلين أبناء القتيلة والأربعة الآخرين أبنائه من زوجته الأولى.