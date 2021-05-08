شقيق جمال سلامة وابنته يحرران محضرا ضد طليقته بتهمة التشهير

حرر كل من الموسيقار فاروق سلامة ونورهان فاروق سلامة، شقيق وابنة الموسيقار جمال سلامة، الذي رحل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، محضرًا ضد وفاء بناني طليقة الموسيقار الراحل، يتهماها فيه بالتشهير على خلفية المحضر الذي تقدمت به «بناني»، واتهمت فيه فاروق سلامة وابنته «نورهان» بتبديد ممتلكات الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين، واقتحامهم للأستديو الذي كان يعيش الراحل سنواته الأخيرة بمنطقة الزمالك، بالتزامن مع شعائر الجنازة، وقيامهم بتغيير «الكالون» الخاص بباب الشقة لمنع الورثة الشرعيين من دخول الشقة.

شقيق جمال سلامة يتهم طليقة الموسيقار بالإساءة للعائلة

وقالت نورهان فاروق سلامة، في تصريحات صحفية، إنها حررت اليوم محضرا يحمل رقم «6 أحوال»، تتهم فيه وفاء بناني بمحاولة الاستيلاء على ملكية غير ملكيتها، ولا سيما أن الأستديو ملك لـ سونيا جمال سلامة الابنة الكبرى للموسيقار الراحل والتي تقيم حاليا في إسبانيا.

وأضافت «نورهان» أنها أرفقت بالمحضر أوراقا تثبت ملكية «سونيا» للأستديو، كما أرفقت به أيضا تفويض من «سونيا» لعمها فاروق سلامة يقضي بأنه هو الوحيد الذي له الحق في دخول الشقة حتى عودتها من الخارج، كما حررا محضرًا آخر يتهمان فيه وفاء بناني بالتشهير بالعائلة بعد تحريرها لمحضر كيدي عاري من الصحة وإسائتها للأسرة عبر الصحافة، حسب قولها.

وكانت وفاء بناني، طليقة الموسيقار الراحل جمال سلامة ووالدة ابنيه، «هاني» و«دينا»، حررت محضرا في نقطة شرطة الجزيرة، يحمل رقم 8 أحوال نقطة شرطة الجزيرة ضد عدد من أقارب الفقيد، وعلى رأسهم شقيقه فاروق سلامة وابنته نورهان سلامة وزوجها، متهمة إياهم بتبديد ممتلكات الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين، وذلك بعد اقتحامهم للاستديو الذي كان يعيش الراحل سنواته الأخيرة بمنطقة الزمالك، بالتزامن مع شعائر الجنازة، وقيامهم بتغيير «الكالون» الخاص بباب الشقة لمنع الورثة الشرعيين من دخولها، حسب المحضر المحرر.