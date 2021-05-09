حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.. العظمى 44 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها عن حالة الطقس اليوم الأحد، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء أيضًا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، فنوّه الخبراء عن فرص لوجود أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد، بنسبة 30% على فترات متقطعة.

وعن حركة الرياح، فأشارت الأرصاد لوجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد، بالإضافة لوجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنَّ حالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمرفتكون من معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 39 22

الإسكندرية 37 21

وادي النطرون 38 21

طنطا 38 21

شبين الكوم 39 22

دمنهور 38 21

بلطيم 35 21

مطروح 35 20

السلوم 38 19

سيوة 39 21

بورسعيد 34 21

دمياط 34 19

الزقازيق 39 21

المنصورة 39 21

الإسماعيلية 41 22

السويس 39 22

العريش 38 19

رفح 36 18

رأس سدر 38 22

نخل 38 22

نويبع 37 23

طابا 35 23

كاترين 33 24

الطور 33 22

شرم الشيخ 36 23

الغردقة 37 22

مرسى علم 34 22

الفيوم 40 22

بني سويف 40 22

المنيا 40 23

أسيوط 40 23

سوهاج 41 24

قنا 41 24

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

إدفو 42 25

أبوسمبل 40 24

الوادي الجديد 40 22

شلاتين 33 20

أبورماد 33 21

حلايب 31 21

رأس حدربة 31 22.