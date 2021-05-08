حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.. العظمى 44 مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة الطقس اليوم السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس اليوم ليلاً

وأضافت هيئة الأرصاد، أنَّ الطقس المتوقع ليلاً على البلاد، سيكون معتدل على كل الأنحاء، إضافة إلى نشاط لحركة الرياح بمناطق من جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنَّ حالة البحر المتوسط تكون مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمرفتكون من معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 42 23

الإسكندرية 39 19

وادي النطرون 41 22

طنطا 41 21

شبين الكوم 42 22

دمنهور 40 21

بلطيم 41 20

مطروح 42 19

السلوم 42 19

سيوة 44 24

بورسعيد 30 19

دمياط 30 20

الزقازيق 41 21

المنصورة 41 21

الإسماعيلية 38 20

السويس 37 21

العريش 31 20

رفح 32 20

رأس سدر 36 23

نخل 36 17

نويبع 39 26

طابا 37 26

كاترين 32 18

الطور 34 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 40 27

الفيوم 42 23

بني سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 43 25

سوهاج 43 25

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 27

الوادي الجديد 44 26

شلاتين 39 25

أبورماد 37 26

حلايب 37 25

رأس حدربة 35 24.