السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر العيد «الإضافية والعلاوة» أمام المواطنين

تطرح هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الأحد، التذاكر الإضافية الخاصة بعيد الفطر المبارك للحجز أمام المواطنين، والتي سوف تبدأ أول رحلاتها بداية من غدا الأثنين الموافق 10 مايو الجاري.

حجز تذاكر قطارات العيد الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة

ووفقا لهيئة السكة الحديد، فإن حجز أول رحلات القطار الإضافية لعيد الفطر المبارك التي تبدأ من غدا الاثنين، يكون قبل موعد الرحلة بمدة 24 ساعة كاملة.

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية للتيسير على الركاب

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت تشغيل 8 قطارات علاوة إضافية على القطارات الحالية، هذا إلى جانب إضافة عربات علاوة على العديد من القطارات، وذلك خلال الفترة بداية من يوم الأثنين 10 مايو وحتى يوم الجمعة الموافق 21 من الشهر الجاري.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن تشغيل القطارات الإضافية بهدف التيسير على الركاب خلال رحلتي الذهاب والعودة خلال إجازت عيد الفطر.

قواعد حجز تذاكر القطارت الإضافية

1 - يتم حجز تذاكر كل القطارات الإضافية والعربات العلاوة قبل ميعاد الرحلة أو السفر بمدة 24 ساعة.

2 - يتم صرف 4 تذاكر فقط كحد أقصى لكل مواطن من خلال شبابيك الحجز، وذلك عن طريق بطاقة الرقم القومي.

3 - من أجل التيسير على المواطنين المسافرين وأيضا الحد من الازدحام والطوابير أمام شبابيك الحجز، تم إتاحة الحجز من خلال موقع هيئة السكة الحديد مع تطبيق الموبايل بنسبة 20% من كل من المقاعد الروسية والمكيفة.

4 - ويمكن لكافة المواطنين الحجز على موقع سكك حديد مصر من خلال الضغط على الرابط التالي.

5 - ويمكن أيضا حجز التذاكر من خلال تطبيق على الموبايل، والذي يمكن لجميع المواطنين تنزيل التطبيق من خلال الضغط على الرابط التالي.