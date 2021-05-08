رئيس السكة الحديد: تخفيض أجور العمال غير المنضبطين ومتعاطي المخدرات

أكد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه يعمل على عودة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية خلال الأيام الحالية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك قرارات رادعة لجميع المتقاعسين في أداء واجبهم الوظيفي، وخاصة بطوائف التشغيل، قائلا: هناك قرارات انضباطية تشمل وقف غير المنضبطين من العاملين ومتعاطي المخدرات وتخفيض أجرهم الأساسي للنصف.

وقال أبو المكارم، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتا إلى أن الهيئة تواصل العمل على زيادة الأمان للركاب أثناء استقلالهم القطارات، موضحا أن هناك مشروعات عملاقة يتم تنفيذها في الوقت الحالي، لتقليل حوادث القطارات.

وأوضح أبو المكارم، أن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات، وتطهير المحطات، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك قرارات حازمة بمنع استقلال أي راكب القطارات بدون ارتداء الكمامات الطبية.

وكانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت عن طرح حجز تذاكر القطارات الإضافية لعيد الفطر المبارك بدءا من صباح غدا الأحد، على أن تقوم أولى رحلات القطارات الإضافية، يوم الاثنين 10 مايو، على خطوط الوجه القبلي، حيث يكون حجز هذه القطارات قبل موعد السفر بـ24 ساعة.

وأكدت السكة الحديد، تشغيل 8 قطارات إضافية «علاوة» على القطارات الحالية، وإضافة «عربات علاوة» على بعض القطارات خلال الفترة من 10 إلى 21 مايو المقبل، تيسيرًا على الركاب خلال رحلات الذهاب والعودة في إجازات عيد الفطر المبارك.

وحددت السكة الحديد أسعار العربات المحسنة على خط «القاهرة - الإسكندرية»، والتي جاءت كالتالي:

1- تحرك القطار من محطة رمسيس بالقاهرة حتى محطة بنها 6 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.

2- تحرك القطار من محطة رمسيس بالقاهرة حتى محطة طنطا بـ10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

3- تحرك القطار من محطة رمسيس بالقاهرة حتى محطة دمنهور 14 جنيهًا بدلًا من 7 جنيهات.

4- تحرك القطار من محطة رمسيس بالقاهرة حتى محطة الإسكندرية 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.

وحددت هيئة السكة الحديد، أسعار القطارات المحسنة على خط «القاهرة - بورسعيد»، وجاءت كالتالي:

1- تحرك القطار من محطة رمسيس بالقاهرة حتى محطة بنها بـ6 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.

2- تحرك القطار من محطة رمسيس بالقاهرة حتى محطة الزقازيق 10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

3- تحرك القطار من محطة رمسيس بالقاهرة حتى محطة أبو حماد بـ10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

4- تحرك القطار من محطة رمسيس بالقاهرة حتى محطة الإسماعيلية بـ16 جنيهًا بدلًا من 8 جنيهات.

5- تحرك القطار من محطة رمسيس بالقاهرة حتى محطة بورسعيد بـ22 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا.