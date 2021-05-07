السيسي يوجه بسرعة تعويض أصحاب منازل محور عدلي منصور: «محدش هيخسر»

عرضت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية، عبر منصة «يوتيوب»، مقطع فيديو، أظهر جولة الرئيس التفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلي منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، التي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وتوقف الرئيس السيسي، أثناء الجولة ليناقش المسؤولين بعدد من مواقع العمل، بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وقال أحد المسؤولين خلال شرحه للرئيس: «لدينا 159 بطول المحور، وحضرتك أمرت برصد 248 مليون جنيه تعويضات للمواطنين، ونعوض بناء على مقيِّم عقاري يحدد أسعار المنطقة، حتى لا يُظلم أحد، والناس تصرف التعويضات».

ورد الرئيس: «جاي على المحور وشايف على منازل الكباري تعارضات، عملتوا فيها إيه؟!»، ليرد المسؤول، قائلا: «فيه 5 عقارات في النزلة، وحريصون على إننا نتكلم مع الناس، وإنهم ياخدوا حقوقهم، ونفس الحكاية في الهجانة».

ووجه الرئيس السيسي بسرعة اتخاذ القرارات لتعويض المواطنين: «إجراءاتنا تبقى بأسرع من كده، نعوض الناس بسرعة، سواء بسكن أو بمقابل، ونكمل شغلنا، لأن اللي بشوفه محتاج جهد كبير وفي الآخر إحنا بنوسع على الناس وبنشوف الدنيا.. محدش يخسر معانا».