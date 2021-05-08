الإسكان: 14 مليار جنيه استثمارات بالمنيا منذ تولي السيسي الرئاسة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة المنيا، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 وحتى الآن، بلغت نحو 14 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات خدمات وتطوير بالمدن القائمة والقرى بالمحافظة، مع تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينتس المنيا وملوي الجديدتين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّ إجمالي عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة المنيا من 2014 وحتى الآن، 9498 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، والإسكان البدوى والتأهيل، وغيرها، بجانب تنفيذ مشروعات تطوير 8 مناطق غير آمنة بالمحافظة، كما أنَّه تمّ وجارٍ تنفيذ 33 مشروعاً خدمياً لخدمة أهالى المحافظة، ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءه مجزر بني أحمد، بجانب مشروعات طرق بإجمالى أطوال 258.1 كم تم وجارٍ تنفيذها.

تطوير 8 مناطق غير آمنة و48 قرية وتنفيذ 33 مشروعاً خدمياً

وأوضح وزير الإسكان، أنَّه تمّ وجارٍ تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب بالمحافظة، و18 مشروعاً للصرف الصحي، ومنها محطـــة مياه «إشاولت - ملوي»، بطاقة 26 ألف م3/ يوم، لخدمة 250 ألف نسمة، ومحطـــة ميـاه ابو قرقــاص بطاقة 102 الف م3/ يوم، ومحطة توسعات صرف صحي العدوة، كما تمّ وجارٍ تطوير 48 قرية بالمحافظة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنَّه بلغ إجمالي مــا تم إنفاقه من 2014 وحتى الآن بمدينة المنيا الجديدة، 6.110 مليـار جنيه، موزعة كالتالي: 2.918 مليار جنيه فى قطاع الإسكان لتنفيذ 32010 وحدات سكنية بأنواعها المختلفة، و377 مليون جنيه في قطاع الخدمات لتنفيذ 92 مشروعاً خدمياً، و694 مليون جنيه في قطـاع الطرق، و2.121 مليار جنيه في قطـاع المرافق.

وأضاف أنَّ إجمالي ما تمّ إنفاقه بمدينة ملوي الجديدة، بلغ 590 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ 1024 وحدة سكنية، ومشروعات طرق بأطوال 95 كم ومنها مشروع اسفلت المرحلة العاجلة بمساحة 90 فداناً، وجارٍ طرح 4 مبان خدمية بالمرحلة الأولى بالمدينة (مدرسة تعليم أساسي، وحدة صحية سوق تجاري، حضانة).