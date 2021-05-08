بنسبة ارتفاع 39.2%.. الشاحنات تحقق مبيعات بـ12362 مركبة في 2021

أعلن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفاع معدل مبيعات مركبات الشاحنات، خلال فترة الربع الأول للعام 2021، بنسبة وصلت إلى 39.2%، بمبيعات 12362 مركبة داخل السوق المحلية المصرية، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال فترة الربع الأول من العام الماضي 2020 حيث سجلت 8879 مركبة؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك»

وحسب التقرير الصادر، سجل معدل مبيعات الشاحنات (الفان والمني فان) نسبة ارتفاع بمبيعات 816 مركبة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 179 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات شاحنات (البك أب) ارتفاعًا بنسبة 24.6% خلال 2021 بـ8116 مركبة، مقارنة بمبيعات 2020 حيث سجلت مبيعات 6512 مركبة.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع في معدل مبيعات الشاحنات المتوسطة بنسبة 132% حيث سجلت 327 مركبة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 والذي وصلت إلى 141 مركبة؛ فيما سجلت مبيعات الشاحنات الخفيفة المتوسطة الحجم ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 40% بعدد مبيعات 2684 مركبة خلال 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 1923 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات الشاحنات المتوسطة خلال الربع الأول لعام 2021 حيث سجلت 61 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات نفس الفترة من العام 2020 حيث سجلت 11 مركبة فقط؛ فيما سجل معدل مبيعات الشاحنات الثقيلة ارتفاعا بـ 358 مركبة خلال 2021، مقارنة بمعدل المبيعات خلال 2020 حيث سجلت 113 مركبة.

وفي ذات السياق، أعلن التقرير الصادر من «الأميك» عن ارتفاع معدل مبيعات مركبات الشاحنات خلال شهر مارس الماضي بنسبة وصلت إلى 49.1% حيث سجلت 4748 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات شهر مارس من العام الماضي 2020 حيث سجلت 3185 مركبة.

فيما سجلت مبيعات شاحنات «البيك أب» ارتفاعا ملحوظا حيث سجلت 2939 مركبة خلال مارس 2021، مقارنة بمعدل المبيعات خلال مارس 2020 حيث سجلت 2300 مركبة؛ كما سجل معدل مبيعات الشاحنات الثقيلة ارتفاع ملحوظ حيث وصل العديد خلال مارس 2021 إلى 128 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال مارس 2020 حيث سجلت 21 مركبة.