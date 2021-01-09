«أميك»: انخفاض مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 8.3% خلال 2020

أصدَر مركز معلومات سوق السيارات «أميك» التقرير الخاص بمعدل مبيعات الشاحنات المحلية والمستوردة، خلال الفترة من يناير وحتى شهر فبراير من العام المنصرم 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال الفترة نفسها من العام 2019، داخل السوق المحلي المصري.

وحسب التقرير المعلن عنه، ارتفع معدل مبيعات مركبات الشاحنات (المحلية) بنسبة 7.9% بمبيعات وصلت إلى 29134 مركبة خلال 2020، قارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 27002 مركبة.

وأوضح التقرير، انخفاض حاد في معدل مبيعات مركبات الشاحنات المستوردة خلال 2020 بنسبة 8.3% بمبيعات وصلت إلى 3354 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي سجلت 3659 مركبة .

جدير بالذكر أنَّه خلال شهر أكتوبر الماضي، أصدَر المركز تقريره الخاص بمعدل مبيعات السيارات، وأوضح ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية «شيفروليه» خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 35893 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 20%، وتأتي بالترتيب الأول ضمن القائمة مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019، حيث سجلت مبيعات 33353 مركبة بنسبة تسويقية 23%.

فيما سجلت العلامة التجارية «تويوتا» الترتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 18911 مركبة خلال 2020 بنسبة تسويقية 10.6%، وسجلت بذلك ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي وصلت إلى 14353 مركبة بنسبة 10%.

وحسب التقرير، سجلت العلامة التجارية «نيسان» الترتيب الثالث بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 16264 مركبة بنسبة تسويقية 9% خلال 2020، وسجلت انخفاضًا في معدل مبيعاتها مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 التي وصلت إلى 177514 مركبة بنسبة 12%.

كما سجلت العلامة التجارية «هيونداي» انخفاضًا في معدل مبيعات الذي وصل خلال 2020 إلى 15035 مركبة بنسبة تسويقية 8.5%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي وصلت إلى 15121 مركبة بنسبة 10.5%، وسجلت بذلك الترتيب الرابع ضمن القائمة.