خلال العام المنصرم.. 6% ارتفاع مبيعات الشاحنات بالسوق المحلية

خلال العام المنصرم ارتفع معدل مبيعات مركبات «الشاحنات» بنسبة 6% خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر الماضي، حسب ما ذكره تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك" الأخير.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات مركبات «الشاحنات» خلال 2020 إلى 32488 مركبة، مقارنة بمبيعات العام 2019 التي وصلت إلى 30661 مركبة، فيما ذكر التقرير ارتفاع معدل مبيعات شاحنات "بيك أب" بنسبة 6.8% بمبيعات وصلت إلى 22901 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي بلغت 21446 مركبة.

كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل مبيعات مركبات "الفان" حيث وصلت مبيعاتها خلال 2020 إلى 1288 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي بلغت 1578 مركبة، كما انخفض معدل مبيعات الشاحنات الخفيفة بنسبة 15% بمبيعات وصلت إلى 761 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي وصلت إلى 900 مركبة.

وارتفع معدل مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة والتي سجلت خلال 2020 مبيعات 6700 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي وصلت إلى 6077 مركبة، كما ارتفع معدل مبيعات الشحنات المتوسطة التي وصلت مبيعاتها خلال 2020 إلى 115 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي وصلت إلى 33 مركبة.

جدير بالذكر أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، أصدر المركز تقريره الخاص بمعدل مبيعات السيارات، وأوضح ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية «شيفروليه» خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 35893 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 20%، وتأتي بالترتيب الأول ضمن القائمة مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019، حيث سجلت مبيعات 33353 مركبة بنسبة تسويقية 23%، فيما سجلت العلامة التجارية «تويوتا» الترتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 18911 مركبة خلال 2020 بنسبة تسويقية 10.6%، وسجلت بذلك ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي وصلت إلى 14353 مركبة بنسبة 10%.

وحسب التقرير، سجلت العلامة التجارية «نيسان» الترتيب الثالث بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 16264 مركبة بنسبة تسويقية 9% خلال 2020، وسجلت انخفاضًا في معدل مبيعاتها مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 التي وصلت إلى 177514 مركبة بنسبة 12%، كما سجلت العلامة التجارية «هيونداي» انخفاضًا في معدل مبيعات الذي وصل خلال 2020 إلى 15035 مركبة بنسبة تسويقية 8.5%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي وصلت إلى 15121 مركبة بنسبة 10.5%، وسجلت بذلك الترتيب الرابع ضمن القائمة.