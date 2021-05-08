إكسسورات وقطع غيار دراجات.. «حياة كريمة» تُسعد جرجس وأسرته (فيديو)

وضعت مبادرة «حياة كريمة» نهاية لمعاناة الشاب جرجس، بمركز أبوقرقاص في المنيا، والذي يُعيل أسرة مكونة من زوجة و3 أطفال، ويملك «كشك» لتصليح الدراجات ويعمل به، رغم نسبة العجز التي يعاني منها بقدمه، ولا تجعله يسير بصورة طبيعية، حيث وفرت له المبادرة قطع غيار وإكسسوارت خاصة بالدراجات، لتكون مصدر رزق له ولأسرته وتسهل عليه عمله وتزيد من حركة البيع والشراء بـ «الكشك» الخاص به.

وفي زيارة لبرنامج «حياة كريمة»، من تقديم المذيع ياسين الزغبي، والمذاع حلقاته عبر قناة dmc، التقى مع الشاب جرجس ومجموعة من جيرانه وأجرى معهم مجموعة من اللقاءات، للتعرف على حالته وحالة أسرته المادية على أرض الواقع.

جرجس قال إنه حاصل على دبلوم تجارة عام 2001، ومن حينها ويعمل في مجال تصليح الدراجات «العجل»، بعد أن بدأ الأمر معه كهواية منذ أن كان طالبا بالإعدادية، مشيرا إلى أنه بفضل هذا العمل استطاع أن يتزوج ويكون أسرة.

وكانت زوجة جرجس خير رفيقة لدربه، حيث قالت إن منذ زواجها به، أصرت على الذهاب معه إلى «الكشك»، الذي يصلح به الدراجات حتى تساعده في عمله وتعينه عليه، لافتة إلى أنها لا تحلم بشيء سوى توفير حياة كريمة لأسرتها وتعليم جيد لأطفالها.

ولأن السيرة الصالحة دائما تسبق صاحبها وتكون عنوانا له عند الناس، قال أحد جيران جرجس، إن جرجس شاب فقير وغلبان ومكافح، بنى نفسه بنفسه، رغم ظروفه الصحية ومعاناته من مشكلة في قدمه، لافتا إلى أنه رغم كل ذلك نجح في أن يتكفل بمصاريف زواجه، وموضحا أنه يحاول دائما التعامل مع ظروفه المادية الصعبة حتى لو تطلب الأمر أن «ينحت في الصخر».

جار آخر لـ جرجس، قال إن الشاب مشهور في بلده باسم «جرجس العجلاتي»، ولديه أسرة مكافحة، مشيرا إلى أن أسرة جرجس مكونة من زوج وزوجة وثلاثة أطفال، ويعمل منذ أن كان طفلا بالدرجات «العجل»، وحتى بعد زواجه تساعده زوجته بهذا العمل، حتى يستطيعوا أن يوفروا حياة كريمة لأطفالهم، حيث يبدأ من الثامنة صباحا عمله حتى الثامنة مساء في انتظار أي «عجلة» ليقوم بتصليحها.

وتتوالى «السيرة الحلوة» لتلاحق جرجس، حيث وصفه جار آخر بأنه «ابن بلد» وكل الناس تحب أن تتحدث معه، لأنه رجل اجتماعي، لكن للأسف ظروفه المادية صعبة للغاية لدرجة أن زوجته «واقفه معاه في شغله طول النهار عشان تساعده»، لافتا إلى أن أفضل مساعدة من الممكن أن تقدم إلى جرجس، تتمثل في توفير إكسسوارات وقطع غيار للدراجات ليضعها في المحل الخاص به.