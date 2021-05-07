زوجها تركها بـ6 أطفال.. «حياة كريمة» توفر ورشة خياطة لـ«إيمان» في أسيوط

بعد أن تركها زوجها ومعها 6 أطفال، عاشت إيمان، المعروفة بـ«أم ناهد»، في محافظة أسيوط حياة قاسية وصعبة، إلى أن وفرت مبادرة «حياة كريمة» ورشة خياطة تساعدها على العيش في «حياة كريمة».

طردها من سكنها

وقال جيران السيدة إيمان في لقاءات مع برنامج «حياة كريمة» المذاع على قناة «dmc» الفضائية: «نعرفها هي ست مطلقة ولديها ستة أبناء، وزوجها ترك المحافظة، وتركها، وبالتالي هي تنفق على أبنائها، من خلال عملها في البيوت، وكانت تعيش لدى بعض الجيران ولكنهم طردوها».

وأضاف جيران السيدة إيمان: «هي عملت في فترة من الفترات عاملة في مستشفى، ولكنها أصيبت بمرض في العظام، ولم تستطع استكمال العمل، ومهددة بالطرد من شقتها لأنها إيجار، ورغم ذلك فهي تعتبر سيدة مثالية، ومواطنة مصرية مكافحة تعافر في الحياة لتعليم أبناءها»

وتابعوا: «حالتها تعبانة وتسعى لتربيتهم، وهي بالفعل سيدة مصرية أصيلة، ونتمنى أن تفتح مشروعا لكي يساعدها للإنفاق على أطفالها، وهي لديها خبرة بسيطة في مجال الخياطة، ونتمنى أن توفروا لها ورشة صغيرة أو محلا صغيرا للخياطة، ومدرب».

إيمان تروي قصتها

في السياق ذاته، قالت إيمان: «أنا جوزي سايبني من 3 سنين ومنعرفش هو فين، ومعايا 6 عيال أكبرهم 19 سنة وأصغرهم 6 سنين، ونعيش على ما يقدمه أهل الخير، أنا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا، ونفسي اشتغل أي شغلانة وأعيش منها أنا وأولادي».

وأعلن ياسين الزغبي، الذي قدم هذه الحلقة من البرنامج، أن المبادرة وفرت للسيدة إيمان ماكينتين خياطة، وستوفر لها المواد الخام، والتدريب أيضا، لافتا إلى أن «ناس كتير فاكرة إن صوتها مش مسموع، ولكن «حياة كريمة» هتلف مصر على مدار 30 يوما لفعل الخير، وسماع حكاوي الناس».