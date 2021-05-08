البنهاوية بيحتفلوا بالصاروخ الصيني.. جوائز وخصومات لمن يتوقع مكان سقوطه

ما زال الترقب سيد الموقف بشأن مصير الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة « لونج مارش 5 بي» الخارج عن السيطرة، والجميع في انتظار دخول حطام الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى، بعد أن توقعت وكالة الفضاء الأوروبية أن حطام الصاروخ يمكن أن يدخل إلى الغلاف الجوي للأرض يوم الأحد المقبل، حيث يدور الصاروخ الصيني حول الأرض كل 90 دقيقة بسرعة تبلغ حوالي 27600 كم / ساعة، وعلى ارتفاع يزيد عن 300 كم، إلا أنه مع الوقت بدأ يقترب من الأرض شيئا فشيئا.

ورغم أن «الصاروخ الصيني» سبب أرقًا لدول العالم، وخوفًا للملايين حول العالم من سقوطه فوق المناطق التي يعيشون فيها، إلا أنه على جانب آخر، استطاع آخرون تحويل الأمر إلى مزحة ووسيلة للترفيه والتربح كذلك، فبعض أصحاب المطاعم والمأكولات في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قدموا عروضا على الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، بعضها طرح خصومات كبيرة لمن يتوقع موعد سقوط الصاروخ بالتحديد، والآخر طرح خصومات وجوائز ووجبات مجانية لمن يتنبأ بمكان سقوط الصاروخ التائهة عن مداره.

«الغرض ليس مكسب فقط أو تحقيق شهرة على نطاق واسع بهذه العروض، لكن لاحظت هناك حالة من الارتياب والقلق لدى المواطنين من الصاروخ الصيني»، هكذا علق شوقي البدوي، صاحب سلسلة مطاعم في بنها، على العروض التي قدمها في أزمة الصاروخ الصيني، بعدما أعلن جائزة بقيمة 150 جنيها وخصومات على الوجبات العائلية تتجاوز الـ 50% لمن يحالفه الحظ في التوقع بموقع سقوط الصاروخ الصيني.

وأردف «شوقي»، أن جزءً كبيرًا من هذه العروض جاءت لدعوة المواطنين للقراءة والتأمل ومعرفة ومتابعة تحركات الصاروخ من مصادر رسمية أو الأقمار الصناعية، بعيدًا عن أي شائعات على السوشيال ميديا، «أنا عاوز الناس تقرا وتفهم وتعرف أن الصاروخ ده إيه حكايته، وعملنا عروض»، مازحا: «ندعى ربنا كلنا إنه ينزل في أي مكان بعيد عن مصر عشان اللي يتوقع صح يلحق يستفيد بالعرض».

فيما قال «هشام كمال»، صاحب أحد المطاعم التي قدمت عروضا على الصاروخ الصيني التائه، إن الصاروخ الصيني لفت انتباه الكثير من المواطنين في الشارع المصري، فلا يكاد أي تجمع في أي كافيه من الكافيهات أو المقاهي الشعبية أو الراقية يخلو من الحديث عن الصاروخ التائه، لذا حاول فتح تفاعل مع الجمهور والتعرف على المستويات الثقافية المختلفة.

وتابع: «ناس كتير بتحب التفاعل على السوشيال ميديا على العروض وبتحقق مكاسب، وبنوفي بوعدنا مع الفائزين، آخرها توقعات كافة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ، وكل من توقع بشكل صحيح حضر للمطعم واستلم الجائزة بنفسه».

الأمر لم يقتصر على المطاعم فقط، بل قدمت إحدى محلات التسالي «مقلة» عروض على اللب والسوداني بسبب الصاروخ الصيني، تحت بند «كبرنا على العيدية ومستنين الصاروخ».