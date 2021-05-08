ليس بينهم مصر.. «الفلك الدولي»: 6 دولة عربية بمأمن من «الصاروخ الصيني»

كشف مركز الفلك الدولي، عن أن حطام الصاروخ الصيني سيمر مساء اليوم السبت، أربع مرات فوق الوطن العربي، كما أن بشكل مبدئي وبحسب آخر تحديثات فإن هناك ست دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها ليست من بينها مصر.

وأضاف «الفلك الدولي»، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المرور الأول سيكون في حدود الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، والثاني على الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالث والرابع فوق المغرب العربي على الساعة 21:30 و23:00 توقيت غرينتش.

وأردف أن المرات الأربع التي سيمر فيها حطام الصاروخ الصيني، "لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام، وبحسب آخر التحديثات، هناك ست دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها، وهذه الدول هي الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن".

وأشار مركز الفلك الدولي، إلى أنه يتابع التحديثات القادمة للاطلاع على أي تغيير قد يحدث.

وكان الجيش الأمريكي، قبل ساعات قليلة، أكد أن دولة تركمانستان لقائمة المناطق المتوقع أن يسقط فيها الصاروخ الصيني.

وكانت مؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية التي تمولها الحكومة، ذكرت أن الصاروخ سيخترق غلاف الأرض الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 دقيقة من صباح الأحد بتوقيت جرينتش.

وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع للمؤسسة، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي على الأرجح قرب شمالي نيوزيلندا، إلا أن موقع سقوط الصاروخ على الأرض لا تزال محل تكهنات.