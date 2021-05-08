«معهد البحوث»: استعادة السيطرة على الصاروخ الصيني «أمر وارد»

قال الدكتور جاد القاضي مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن كل الاحتمالات واردة فيما يتعلق بمكان اختراق الصاروخ الصيني لكوكب الأرض، إذ أنه لا يوجد تأكيد لأي شيء متصل بهذا الأمر، وأن الصاروخ مازال يسبح في مداره على ارتفاع يتراوح بين 160 و360 كم وسرعة متوسطها 28 ألف كم في الساعة، وهو ما يجعله يدور حول الأرض 16 مرة يوميا بواقع دورة كل 90 دقيقة.

وأضاف «القاضي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي يعر ض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «هناك احتمال وارد أن يستعيد الجانب الصيني السيطرة والتحكم فيه، وهو أمر جيد للغاية ويجعلنا نتنفس الصعداء، وإذا لم يحدث هذا الأمر فهناك احتمالية لاختراقه الغلاف الجوي، وهو ما يؤدي إلى تحطمه، وطبقا للمعلومات التي وصلتنا من الجانب الصيني، فإن معظم مكونات الصاروخ ستتحطم أثناء اختراق الغلاف الجوي، لكن هناك بقايا لها خطورة».

وتابع مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأن بقايا الصاروخ إذا سقطت على منطقة مأهولة بالسكان فإنها تسبب دمارا على مساحة تقدر بعشرات الأمتار، على حسب سرعة البقايا وزاوية سقوطها، فلو سقطت عمودية يكون تأثيرها أقل من سقوطها بميل معين.

وأردف أن الصاروخ الصيني كان في أحد المهام لحمل كبسولة فيها عتاد من أجل استكمال عتاد المحطة الفضائية الصينية، وبعدما خرج من الغلاف الجوي للأرض بعدة ساعات فقدت بكين، السيطرة عليه، معربا عن تمنيه بأن يستعيد الجانب الصيني السيطرة عليه.