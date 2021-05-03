محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد المعتمد من وزارة الصحة وذلك بالمركز الصحي الحضري بالوليدية بجوار مستشفى الصدر بحي شرق مدينة أسيوط وذلك ضمن 4 مراكز طبية تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وأيمن محروس رئيس حي شرق، حيث اطمئن محافظ أسيوط على انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة واتباع خطوط السير المحددة وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعامل العاملين مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح، منوهًا بأنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيهم بالاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة في التسجيل حيث يتم تطعيمه بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمراكز الأربعة التي تم تحديدها بمراكز المحافظة هى المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق ومستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية «طريق أسيوط – ديروط الزراعي» ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج «طريق أسيوط – سوهاج الزراعي» وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

وناشد محافظ أسيوط هذا المواطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).