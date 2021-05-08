أفضل الأعمال في ليلة القدر.. «5» منها الصدقة والدعاء

من الأشياء الكثيرة التي يبحث عنها المسلمين، خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان، هي أفضل الأعمال في ليلة القدر، وبالتالي شهدت محركات البحث الساعات القليلة الماضية، الإكثار من البحث حول أفضل الأعمال في ليلة القدر، وهي التي تستعرضها «الوطن»، في السطور التالية.

أفضل الأعمال في ليلة القدر

وفي هذا التقرير نستعرض أفضل الأعمال في ليلة القدر، وذلك حسبما جاءت في الأحاديث الشريفة، التي يمكن تقسميها إلى 5 أعمال هي أفضل الأعمال في ليلة القدر، والتي جاءت كالآتي:

في البداية فإن أفضل الأعمال في ليلة القدر، هي قراءة القرآن، وقيام الليل، وكثرة الذكر والدعاء، والصدقة، وأخيرًا الاعتكاف.

قراءة القرآن أفضل الأعمال في ليلة القدر

إنّ قراءة القرآن من أعظم ما يُشغل المسلم به وقته في شهر رمضان وفي هذه الليلة المباركة، تلاوة، وتدبرا، ومدارسة، لأن في ذلك تأسيا بالنبي صلّ الله عليه وسلم.

وتعتبر صلاة قيام الليل، من أفضل الأعمال في ليلة القدر، لما فيه من تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، والتي لها له شأن عظيم في تثبيت الإيمان، والإعانة على جليل الأعمال، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا» (سورة المزمل).

أفضل الأعمال في ليلة القدر

وتعتبر كثرة الدعاء من أفضل الأعمال في ليلة القدر، حيث يحب الله أنّ يدعوه عبده، وعن أبي عبد اللّه‏ الصادق عليه ‏السلام: «إنّ العبد ليدعو فيقول اللّه‏ عزّ وجلّ للملكين: قد استجبت له، ولكن احبسوه بحاجته، فإني أحب أن أسمع صوته، وإنّ العبد ليدعو فيقول اللّه‏ تبارك وتعالى: عجلوا له حاجته فإني أبغض صوته».

أما الصدقة وهي كذلك من أفضل الأعمال في ليلة القدر، فهي تطفيء غضب الله عز وجل، فيقول الرسول صلّ الله عليه وسلم، إن صدقة السر تطفيء غضب الرب تبارك وتعالى، كما أن الصدقة تقي من النار، كما في حديث الرسول «فاتقوا النار، ولو بشق تمرة».

وخامس أفضل الأعمال في ليلة القدر، هو الاعتكاف، فهو سنة ماضية وشعيرة حاضرة، حيث اعتكف رسول الله صلّ الله عليه وسلم، هو وأصحابه- رضي الله عنهم، صياما في رمضان وينبغي للمعتكف ألا يتكلم إلا بالخير، وأن يشتغل بالقرآن الكريم تلاوة ومدارسة وتدبرا، والعلم، والأذكار والأدعية الشرعية، والصلاة على النبي محمد صلّ الله عليه وسلم.