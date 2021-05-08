يوسف ماجد الكدواني عن مشاركته بـ«الاختيار2»: واجب وطني ووالدي فخور بيا

شهد مسلسل «الاختيار2» ظهور «يوسف» ابن الفنان ماجد الكدواني، في العمل الذي ضم عشرات الممثلين، الذين يظهرون للمرة الأولى، حيث قام الأخير بأداء دور أحد أفراد الجماعات الإرهابية.

وظهر يوسف الكدوانى كضيف شرف في المسلسل، وكان يجسد دور أحد أفراد الجماعات الإرهابية، الذين وصل لأيديهم ورق سري خاص بالأمن القومي للبلاد.

وعن هذه المشاركة، قال يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «فخور بمشاركتي في مسلسل الاختيار 2 وأي فنان يشارك ولو مشاركة صغيرة في هذا العمل فهو شرف له، لأن هذا هو واجب وطني وهناك فنانون كثيرون يتمنون أن يأتيهم هذا الواجب».

وتابع يوسف الكدوانى قائلا: «حاجة تفرح إن مسلسل الاختيار2 يطلع بالصورة دي والمهنية دي ودا يخلينا كلنا حتى لو أدوارنا صغيرة نفخر بالنتيجة التى ظهر بها».

وعن رأي والده الفنان ماجد الكدواني في آدائه، قال يوسف: «طبعا زي أي أب هو فخور بيا للغاية، ولكن عندما نتحدث بشكل مهني في تفاصيل الشخصية فإنه ينبهني لتفاصيل يمكن أن أعمل عليها وأطورها ولكن بشكل إجمالي فهو فخور بي للغاية وبالنتيجة التي وصلت لها».

وأكد يوسف بأنه سعيد للغاية بردود الأفعال على هذا العمل ويتمنى أن ينتظره الجمهور في كل جديد يقدمه.

مسلسل «الاختيار2»

مسلسل الاختيار2 هو بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وبشري وأسماء أبو اليزيد والراحل هادي الجيار وسلوى عثمان ورياض الخولى وماجد الكدواني وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

موعد عرض مسلسل «الاختيار 2»

يذكر أن مسلسل «الاختيار 2» يذاع يوميا عبر شاشة قناة «أون إي» فى تمام الساعة 9 والنصف مساء.