جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ 2021.. تبدأ 5 يونيو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ2021، للعام الدراسي الحالي 2020-2021، والمقرر أن تبدأ الامتحانات في 5 يونيو المقبل وحتى 10 من نفس الشهر، وتُجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة خوفا من انتشار فيروس كورونا.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ 2021.. تبدأ بالعربي

ووفق مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، فإن امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ 2021، ستبدأ بمادة العربي والخط والإملاء، يوم السبت 5 يونيو، ويستمر الامتحان لمدة ساعتين ونصف، كما سيؤدي الطلاب امتحانات مادة الجبر، يوم الأحد 6 يونيو لمدة ساعتين، وامتحان مادة العلوم يوم الإثنين 7 يونيو لمدة ساعتين أيضًا.

كما أن طلاب الشهادة الإعدادية سيؤدون امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء 8 يونيو ولمدة ساعتين، ويؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى«الإنجليزي»، يوم الأربعاء 9 يونيو لمدة ساعتين، على أن تختتم الامتحان بمادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس 10 يونيو ويستغرق الامتحان نحو ساعتين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ 2021.. المواد غير المضافة

وأكد المصدر بمديرية التربية والتعليم، أن الطلاب سيتسلمون أوراق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وهي «التربية الدينية، التربية الفنية، الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات»، في آخر أيام الامتحانات يوم الخميس 10 يوينو، على أن يُعفى طلاب المنازل من امتحانات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، ضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ 2021.

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على سرعة الانتهاء من استعدادات امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي تنتهي بالشهادة الاعدادية، وتجهيز المدارس واللجان، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة الطلاب، فضلًا عن رش وتعقييم المدارس وتجهيز البوابات الإلكترونية اللجان الطلبية والكواشف الحرارية، للكشف على الطلاب حراريًا قبل دخولهم اللجان.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ 2021.. إجراءات مشددة

وأكدت ضرورة توفير أعداد كافية من الكمامات الطبية والمطهرات والمعقمات، لتوزيعها على طلاب الشهادة الإعدادية، خلال دخولهم للجان الامتحانات، ضمانا للحفاظ على صحتهم، والحرص على التباعد الاجتماعي، خلال عمليات الدخول والخروج وداخل اللجان، منذ بدء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ 2021، وحتى الانتهاء منها.