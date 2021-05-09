«المجتمعات العمرانية» توضح عقوبة مخالفة شروط حجز قطع الأراضى

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ، العديد من قطع الأراضى بمساحات وأسعار مختلفة للمواطنين داخل عدد من المدن الجديدة.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية، عدد من الشروط للحصول على قطعة أرض، ضمن قطع الأراضي التي تطرحها من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل، بهدف مواجهة المتاجرة بالأراضي السكنية، بعد ارتفاع أسعار الأراضي، ومكاسب السماسرة الذين يستغلون بعض المواطنين، الراغبين في الحصول على قطعة أرض.

وأحيانا تقوم وزارة الإسكان بسحب قطعة الأرض من العميل بعد فوزه بها، أي إلغاء تخصيص الأرض، بسبب قيام العميل الحاصل على قطعة أرض، بمخالفة الشروط المنصوص عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، والتى حذرت الهيئة العملاء المتقدمين للحجز من القيام بها.

وتعد من أبرز الحالات التي يتم فيها سحب قطعة الأرض من العميل: التصرف فى قطعة الأرض، أو التنازل عنها للغير، وفى حالة عدم البناء على قطعة الأرض، خلال المدة التي حددتها الهيئة للبناء، كحد أقصى 5 سنوات.

ويتم أيضا سحب الأرض في حالة عدم استكمال سداد نسبة الـ25% من إجمالي ثمن الأرض فضلًا عن 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

بالإضافة إلى تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحال عدم سداد قسطين متتاليين من أقساط ثمن الأرض.

وتطرح تلك الأراضي بنظام سداد يسمح للعميل المتقدم لحجز قطعة أرض، بتقسيط باقي ثمن قطعة الأرض، لمدة تصل إلى 3 سنوات.