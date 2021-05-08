مركز الفلك الدولي: الصاروخ الصيني سيمر فوق مصر والشام في العاشرة مساء

تتابع دول العالم تطورات الصاروخ الصيني الذي فقدت الصين السيطرة عليه، وكشف مركز الفلك الدولي، مساء اليوم، أن حطام الصاروخ الصيني سيمر مساء اليوم أربع مرات فوق الوطن العربي.

وأوضح مركز الفلك الدولي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن المرور الأول سيكون في حدود الساعة الثامنة والنصف فوق الخليج العربي، والثاني على الساعة العاشرة و3 دقائق فوق مصر وبلاد الشام، والثالث والرابع فوق المغرب العربي على الساعة الحادية عشرة والنصف والواحدة صباحا وذلك بتوقيت القاهرة.

وأكد مركز الفلك أن المرات الأربع التي سيمر فيها حطام الصاروخ الصيني لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أنه بحسب آخر التحديثات، هناك 6 دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها، منوها بأن هذه الدول هي الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن.

في السياق ذاته، أضاف الجيش الأمريكي، قبل ساعات قليلة، دولة تركمانستان لقائمة المناطق المتوقع أن يسقط فيها الصاروخ الصيني.

وكانت مؤسسة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأمريكية التي تمولها الحكومة ذكرت أن الصاروخ سيخترق غلاف الأرض الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة السادسة و19 دقيقة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع للمؤسسة، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي على الأرجح قرب شمالي نيوزيلندا، إلا أن موقع سقوط الصاروخ على الأرض لا يزال محل تكهنات.

وأعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية أمس، أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سوف يسقط فوق تركمانستان في منطقة آسيا الوسطى، الساعة 11:30 مساء اليوم بتوقيت جرينتش، أي الساعة 1:30 صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

فيما قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس الجمعة، إن معظم الحطام الناتج عن الصاروخ سيحترق عند اختراق الغلاف الجوي للأرض، ومن غير المرجح أن يتسبب في أي ضرر.