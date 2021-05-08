عاجل.. الصاروخ الصيني يمر على مصر الساعة 10 لمدة دقيقتين

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، أن الصاروخ الصيني سوف يمر بعد قليل (الساعة العاشرة وأربعة ثوانٍ) لمدة دقيقتين و30 ثانية، فوق الصحراء الغربية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه مازال ارتفاع الصاروخ كبيرا جدا (158 كم) والسرعة 28 ألف كم في الساعة.

وأكد أنه تمّ تخصيص رابط لمتابعة الصاروخ الصيني من خلال برامج الرصد المتخصصة التي يجريها المعهد، موضحا أنَّ الرابط يحتوي على برنامج «لايف» لبث موقع الصاروخ الصيني أولا بأول حول العالم.

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَ البرنامج تمّ ربطه بـ70 شبكة رصد على مستوى العالم، موضحا أنَّه سيتمّ بث فيديوهات حول موقع الصاروخ الصيني بشكل يومي.