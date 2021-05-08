بث مباشر من منزل رجل الأعمال أشرف السعد بعد إخلاء سبيله

تقدم «الوطن» بثا مباشرا من داخل منزل رجل الأعمال أشرف السعد، حيث تواجد الكثير من المواطنين لاستقباله في منزله بالدقهلية بعد مغادرتها منذ 26 سنة ونصف.

وقال أحد المواطنين، إن أشرف السعد كان يساعد في تنمية الدولة، وكان يؤسس شركات ويدعو للاستثمار، ويوفر فرص عمل للشباب.

وأضاف أحد أقاربه، «والدي ابن عم رجل الأعمال أشرف السعد، والدي اسمه المهندس نجيب محمد علي سعد، كان رجل الأعمال يقوم بعمل مشروعات متكاملة، لكن المدعي الاشتراكي كان يأتي لهذه الشركات ويقوم ببيع الثلاجات والسلع للتجار، من أجل تسديد الديون الخاصة برجل الأعمال».

وتابع: « كان عندي 10 سنين لما الموضوع ده حصل، وأنا شوفته بعيني، هو مظلمش جد، ده رجل الأعمال هو اللي اتأثر، كل واحد في مصر أخذ حقه منه».