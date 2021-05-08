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مراكز أمريكية ترجح سقوط حطام الصاروخ الصيني في جنوب المحيط الهادي

كتب:

سحر المكاوى
10:44 م | السبت 08 مايو 2021
الصاروخ الصينى الخارج عن السيطرة

الصاروخ الصينى الخارج عن السيطرة

رجحت مراكز أمريكية، سقوط حطام الصاروخ الصيني في جنوب المحيط الهادي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وكان الجيش الأمريكي، أضاف قبل ساعات قليلة، دولة تركمانستان، لقائمة المناطق المتوقع أن يسقط فيها الصاروخ الصيني.

وكانت مؤسسة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأمريكية، التي تمولها الحكومة، ذكرت أن الصاروخ سيخترق غلاف الأرض الجوي قبل أو بعد الساعة السادسة و19 دقيقة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع للمؤسسة، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي على الأرجح قرب شمالي نيوزيلندا.

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