يتابع العالم أجمع مسار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة والذي أطلقته الصين الأربعاء قبل الماضي، وسط مخاوف من إمكانية سقوط حطامه فوق منطقة مأهولة بالسكان، بينما تقلل الصين من صحة تلك المزاعم، كما تؤكد في الوقت ذاته عدم مسؤوليتها، في وقت تسود التوقعات بشأن احتمالية سقوطه مساء اليوم أو في الساعات الأولى من صباح الأحد وسط ترجيحات كذلك بأن يسقط فوق آسيا الوسطى.

رابط تتبع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة بث مباشر

واهتم عدد كبير من المواقع المتخصصة في بتقديم خدمة البث المباشر لتتبع مسار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة أو رابط تتبع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة بث مباشر، حيث يمكن على سبيل المثال متابعته من خلال الرابط التالي:

الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يمر فوق مصر مرتين في ليلة واحدة

ومن المفارقات أنَّ الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر على مر مرتين في الليلة الماضية خلال 6 ساعات تقريبًا، إذ قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريح لـ«الوطن» إنَّ الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر فوق مصر مساء الجمعة الساعة 10:42 دقيقة لمدة 127 ثانية، أي نحو دقيقتين و7 ثوان.

وأوضح أنَّه سيمر مرة ثانية فجر اليوم الساعة 4:47 دقيقة، ما يعني أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيمر على مصر مرتين في 6 ساعات تقريبًا.

وقال «القاضي»، في تصريح لـ«الوطن» إنَّ الصاروخ الصيني لا يمكن أن يراه أي شخص، فهو جسم معتم، وبالتالي غير صحيح أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة، لافتا إلى أنَّ البعض يرى الطائرات النفاثة، ويعتقدون بسبب من الدخان الذي يكون خلفها أنها صاروخ، مشددا على أنَّه لا يمكن أبدا رؤية الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة من أي فرد.

توقعات بسقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة فوق تركمانستان

وكانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية كتبت الليلة الماضية عبر حسابها على تويتر أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سوف يسقط فوق تركمانستان في منطقة آسيا الوسطى الساعة 11:30 مساء اليوم بتوقيت جرينتش أي الساعة 1:30 صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

ولفتت «سي إن إن» إلى أنَّ المشكلة أن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة لن يسقط في البحر، في إشارة إلى سقوطه فوق اليابسة وربما فوق منطقة مأهولة بالسكان.