رحلة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.. من الانطلاق حتى الآن

شغل الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لونغ مارش 5 بي اهتمام العالم ووسائل الإعلام العالمية على مدار الأيام الماضية، وسط مخاوف من احتمالات سقوطه في المناطق المأهولة بالبشر، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار، وفيما يلي يمكن أن نتعرف على رحلة هذا الصاروخ منذ انطلاق من جزيرة هيانان الصينية وحتى سقوط المتوقع اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

- أطلقته وكالة الفضاء الصينية الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لونغ مارش 5 بي في وقت متأخر من يوم 28 أبريل الماضي.

- كان الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يحمل الوحدة الرئيسية التي ستصبح مقر إقامة طاقم من ثلاثة رواد فضاء في أول محطة فضائية صينية دائمة تنوي الصين استكمالها بحلول نهاية عام 2022.

- انطلقت هذه الوحدة التي يطلق عليها اسم «تيانخه»، أي تناغم السماوات، على متن الصاروخ لونغ مارش 5 بي - أكبر الصواريخ الصينية - من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في جزيرة هاينان الجنوبية.

- فقدت وكالة الفضاء الصينية السيطرة على الطابق المركزي في الصاروخ الصيني في رحلته من الأرض.

- في رحلته حول الأرض مر الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة فوق مصر مرتين في ليلة واحدة، أمس الجمعة، حسبما قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريح لـ«الوطن» إنَّ الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر فوق مصر مساء الجمعة الساعة 10:42 دقيقة لمدة 127 ثانية، أي نحو دقيقتين و7 ثوان، ومر مرة ثانية خلال 6 ساعات تقريبا.

- شبكة «سي إن إن» الأمريكية كتبت الليلة الماضية عبر حسابها على تويتر أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سوف يسقط فوق تركمانستان في منطقة آسيا الوسطى الساعة 11:30 مساء اليوم بتوقيت جرينتش أي الساعة 1:30 صباح الأحد بتوقيت القاهرة. ولفتت «سي إن إن» إلى أنَّ المشكلة أن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة لن يسقط في البحر، في إشارة إلى سقوطه فوق اليابسة وربما فوق منطقة مأهولة بالسكان.

- لكن في المقابل تستعد الولاية الشمالية بالسودان لاحتمالات سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة بها، بعد أنباء تلقتها من الحكومة الاتحادية ومن منظمات خارجية ترجح سقوط الصاروخ بها صباح اليوم، السبت.