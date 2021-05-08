أبرز مصارف الزكاة قبل انتهاء شهر رمضان.. منها بهية ومجدي يعقوب للقلب

ساعات تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان الكريم، الذي تسابق خلاله المسلمون على فعل الخيرات وزيادة الطاعات، من أجل الفوز برحمة الله، واغتنام الأجر وتعويض ما فاتهم، عن طريق أوجه الخير الكثيرة، مثل الصدقات والتبرعات للفقراء والمحتاجين.

وقال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، إنَّ مقدار زكاة الفطر لهذا العام يبلغ 15 جنيها، وذلك كحد أدنى عن كل فرد، وهي تعادل في القيمة 2.5 كيلوجرام من القمح.

بيت الزكاة

بيت الزكاة المصري مؤسسة تحت إشراف لمشيخة الأزهر، ويمكن التبرع لها على رقم حساب 8888، أما الصدقات فعلى حساب 7777، أو صدقة جارية على حساب 5555.

مستشفى بهية

هو مستتشفى لعلاج سرطان الثدي للسيدات، ويمكن الاتصال على 16602 وهيوصلك المندوب لحد البيت من 9 صباحا لـ 10 مساء طول الأسبوع، أو على حساب 6666 6666 في جميع البنوك المصرية، أو أبعت رسالة على 9602 بـ5 جنيهات.

مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

وهو أول مستشفى خيري متخصص لعلاج الحروق، ويمكن التبرع على حساب رقم 9899، أو الاتصال برقم المستشفى للتواصل مع مندوب 16863، أو التبرع من خلال خدمة «فوري».

مستشفى مجدي يعقوب للقلب

يمكن التبرع للأطفال المصابين بمشاكل بالقلب، عن طريق الاتصال برقم 19731 أو رسالة لرقم 9698 التبرع من خلال «فوري».

مستشفى الدمرداش

يمكن التبرع على حساب 77999 في بنوك CIB والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.

مستشفى سرطان الأطفال

يمكن التبرع من خلال الاتصال على 19057، أو التبرع «أونلاين» ببطاقات فيزا وماستر كارد على موقع المستشفى.

بنك الطعام

يمكن التبرع لبنك الطعام، الذي يسعي لتوفير مليون وجبة للمصريين خلال شهر رمضان الكريم، على حساب 888777 الموحد في كل البنوك المصرية.

المعهد القومي للأورام - مستشفى 500500

يمكن التبرع «أونلاين» للمعهد القومي للأورام، من خلال موقع المستشفى ببطاقات فيزا وماستر كارد، أو الاتصال على رقم 16115، أو من خلال خدمة «فوري» أو إرسال كلمة 500500 في رسالة على 9797، وقيمة الرسالة 5 جنيهات.

مستشفى أبو الريش للأطفال

يمكن التبرع للأطفال المرضي على رقم حساب 3/4745 بنك ناصر الاجتماعي، أو في رسالة على رقم 9655، أو من خلال «فوري».

يمكن التبرع على حساب رقم 9/450/87815/5 في كل البنوك المصرية.

مستشفى 25 يناير الخيري

يمكن الاتصال على الخط الساخن 19257 عشان يوصلك المندوب، أو التبرع على موقع المستشفى أو من خلال خدمة «فوري» أو حساب بريد رقم 252525 أو من قائمة حسابات البنوك الخاصة بالمستشفى.

مستشفى صدر العباسية

صندوق زكاة لجنة العباسية على حساب رقم 1241، أو الاتصال على رقم تليفون 02/23425248

مستشفى 333 للجهاز الهضمي

يمكن التبرع «أونلاين» على موقع المستشفى من خلال بطاقات فيزا وماستر كارد أو الاتصال على الخط الساخن 16954، أو من خلال خدمة «فوري» أو من خلال قائمة حسابات المستشفى في البنوك المصرية، أو ابعت رسالة رقم 9591.

معهد الكبد

يمكن إرسال رسالة لـ95300 بــ5 جنيهات.