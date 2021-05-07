قيمة زكاة الفطر 2021 في الأردن 180 قرشا.. وإخراجها قبل صلاة العيد

قدر المفتي العام للأردن، عبد الكريم الخصاونة، قيمة زكاة الفطر 2021 في الأردن بـ180 قرشاً، «نفس قيمتها العام الماضي»، مضيفا في تصريحات لوسائل إعلام أردنية: «أن قيمة زكاة الفطر 2021 في الأردن، كما كانت في العام الماضي؛ وذلك كون أسعار القمح لم يطرأ عليها أي تغييرات».

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لدائرة الإفتاء أحمد الحسنات، أن قيمة زكاة الفطر 2021 في الأردن، واجبة على كل من أدرك آخر لحظة من رمضان، وأول لحظة من شوال، فكل من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو حي، وجبت عليه زكاة الفطر، داعيا إلى إخراجها قبل يوم العيد.

وبين الحسنات، «حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا»، أن المسلمين يحرصون على إخراج هذه الصدقة والزكاة، حتى يبقى الصيام لله سليما معافى، وتكون طُعمة للفقراء والمساكين، مضيفا أنه بصدقة الفطر تزول أسباب الحقد والحسد، ويحل محلها التراحم والتعاطف، حين يعطي الغني الفقير.

وأوضح أن صدقة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وزوجه وعمن يعولهم وينفق عليهم من أولاده الصغار والكبار، والعاجزين ووالديه إن كانوا فقراء وتحت نفقته، ولا تخرج عن الجنين، الذي يولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ لأنه لم يكن حيا وغير موجود قبل غروب الشمس، إضافة إلى عدم إخراجها عن من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

وفيما يخص وقت إخراج قيمة زكاة الفطر 2021 في الأردن، أشار إلى أن وقتها موسع من أول يوم من شهر رمضان وتنتهي بغروب شمس أول أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، حثنا على إخراجها قبل صلاة العيد؛ ليتمكن الفقير من الانتفاع بها قبل العيد، وأن يستغني الفقير بها يوم العيد، ويكون حاله مثل إخوانه الأغنياء.

وشدد الحسنات على أن زكاة الفطر ليست زكاة مال إنما هي زكاة بدن، يخرجها الإنسان عن بدنه وعن كل من ينفق عليهم، وهي بمثابة سجود السهو للمصلي .

وحول تقديرها بصاع من قمح، أشار إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدرها بصاع من تمر أو صاع من شعير، والعلماء يقولون إن صدقة الفطر تكون صاعا من غالب قوت أهل البلد أي الطعام الذي يأكله أهل البلد ولا يستغنون عنه، والقوت الذي لا يستغني عنه أهل الأردن ولا يغيب عن مائدتهم هو الخبز، لذا تقدر بالقمح.

وذكر الحسنات، أن دائرة الافتاء تقوم كل عام بتقدير أسعار القمح بحسب سعر السوق، وقد قدرت قيمة زكاة الفطر 2021 في الأردن بـ180 قرشا عن الفرد، وله أن يزيد.