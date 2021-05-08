شيحة: استراتيجية حقوق الإنسان الجديدة وطنية وليست نتيجة ضغوط خارجية

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الآليات الخاصة بالاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان، التي تتم مناقشتها اليوم، تعكس وجود توافر إرادة سياسية لدى الدولة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، «المبدع في الاستراتيجية أنها الأولى من نوعها في الدولة المصرية، وهدفها بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».

وأضاف «شيحة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تلك الاستراتيجية تؤكد وجود رؤية عبر وجود استراتيجية محدده المدة والأهداف، وهو في حد ذاته إبداع ونقلة نوعية، «كنا بنحلم ونتمني أن نقترب منها، وده لأول مرة تتضمن استراتيجية كل الحقوق بلا استثناء الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

وأوضح أن تلك الاستراتيجية قد حددت الحقوق كافة، وانطلقت بشكل وطني خالص، «البعض يتصور بأن مثل تلك الاستراتيجيات تبني لمجرد وجود ضغوطات من الآخرين على الدولة المصرية، ولكن في حقيقة الأمر فأن المبادرة هي وطنية خالصة».

وأكد أن من مميزات تلك الإستراتيجية المتعددة، هو تضمنها لنتائج متعددة مستهدفة كالحقوق والحريات وخارطة طريق وكذا التثقيف وبناء القدرات وخبرات متراكمة بداية من الأحكام القضائية، التي تعد الثوابت من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة النفض والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية من قبل.