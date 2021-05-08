ظهر في الاختيار 2.. تفاصيل الهجوم على أتوبيس الأقباط بالمنيا

أظهرت مشاهد عرضت في مسلسل الاختيار 2 حادث الهجوم على أتوبيس الأقباط بالطريق الصحراوي بمحافظة المنيا، صباح يوم الجمعة 29 مايو 2017، والذي أسفر عن استشهاد 26 مواطنًا وإصابة آخرين.

وفي 6 أغسطس 2017، نجح قطاع الأمن الوطني في القبض على العقل المنفذ للحادث، وهو عيد حسين، ونقدم معلومات عن هذا الإرهابي.

1- الإرهابي عيد حسين عيد سليمان مواليد 12 ديسمبر 1988 من محافظة شمال سيناء، وكان يقيم بقرية الكفاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

2 - شارك الإرهابي فى حادث قتل أمين شرطة وأحد المواطنين فى مدينة إسنا بالأقصر، مساء الخميس 3 أغسطس 2017، حيث كان يستقل سيارة بصحبة آخرين، وتمكن الأهالي من القبض عليه، حيث حضرت قوات الشرطة إلى مكان احتجازه واقتاده قطاع الأمن الوطني للتحقيق معه.

3- أكدت التحريات المكثفة التي جرت حوله تورطه في حادث الهجوم على أتوبيس الأقباط بالمنيا، أثناء توجههم لزيارة دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، صباح الجمعة 26 مايو 2017، ما أسفر عن استشهاد 26 مواطنًا بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين.

4 - خضع الإرهابي لتحقيقات متواصلة بمعرفة ضباط الأمن الوطني، وبتطوير مناقشته أقر بارتكاب حادث «أتوبيس المنيا» بالاشتراك مع آخرين، حيث كانوا يستقلون 3 سيارات دفع رباعي.

5 - بتطوير مناقشة الإرهابي أقر بصلته بالإرهابي عمرو سعد عباس إبراهيم قائد الخلية الإرهابية، التي خرج منها الانتحاريان منفذا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، أبريل 2017، وحادث الهجوم على كمين النقب في الوادي الجديد.

6 - كما أقر الإرهابي في الاستجواب بانتمائه لخلية إرهابية تتخذ من منطقة جبلية وعرة في مركز أبو تشت بقنا، وكرًا لهم، وأبدى استعداده لإرشاد الأمن عن مكانها، وبعد التأكد من المعلومات التي أدلى بها، استخرج الضابط القائم بالاستجواب ما يُسمى بـ«إذن اصطحاب» من نيابة أمن الدولة العليا، بغية التوجه إلى مكان الخلية التي ينتمي لها.

7 - تم تجهيز مأمورية ضمت ضباطًا من قطاعي الأمن الوطني والمركزي، وقصدت المأمورية مكان الخلية في منطقة صحراوية متسعة، واستغرقت الرحلة 10 ساعات.

8 - البؤرة التي اختبأ بها الإرهابيون عبارة عن كهف داخل أعماق المنطقة الجبلية الوعرة في مركز أبو تشت بمحافظة قنا، لا تصل لها إلا السيارات ذات الدفع الرباعي، وهي عبارة عن مساحة صحراوية ترتفع نحو 500 متر عن سطح الأرض، وتحيط بها الجبال المرتفعة من مختلف الاتجاهات وتغطيها الكثبان الرملية.

9 - تقدم الإرهابي «عيد» إلى الكهف الذي يختبئ فيه زميلاه من العناصر الإرهابية، وما إن شاهداه بصحبة أحد الضباط أطلقا النيران صوبهما، ما أدى لمقتله واستشهاد الضابط البطل الرائد أحمد عبدالفتاح، من قوة قطاع الأمن المركزي.

10- بدأت قوات الشرطة في تبادل إطلاق النيران مع مصدرها، ما أدى لمصرع العنصرين الإرهابيين داخل الكهف، وعُثر بحوزتهما على بنادق آلية وذخيرة وأموال ومشغولات ذهبية من متعلقات الأقباط ضحايا حادث أتوبيس المنيا، وأمرت نيابة أمن الدولة بالتحفظ على المضبوطات، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الإرهابيين المقتولين.