استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم: عيار 21 يسجل 792 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في نهاية تداولات، اليوم السبت، الموافق 8 مايو الحالي، ليستمر ثبات أسعار الأعيرة المختلفة عند نفس القيمة المادية، في بداية تداول المعدن الأصفر بالبورصات وأسواق المال.

وترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات، وذلك استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6320 و6336 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 8 مايو، 922.98 جنيه، و58.90 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 807.62 جنيه، و51.54 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 692.24 جنيه، و44.17 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وشهدت أسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، حيث يجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».