شادي محمد لمنتقدي أغاني المهرجانات: خليكوا في حالكوا «أعداء نجاح»

قال شادي محمد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، إنه يستمع دومًا لأغاني المهرجانات، ويرجوا من المنتقدين لتلك الأغاني عدم التدخل: « كل واحد يخليه في حاله، عمالين ينظروا ليه، الحاجات اللي فيها تجاوزات فقط هي اللي تتمنع».

وأضاف «محمد»، خلال حواره في برنامج «لحظات جريئة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي أحمد سالم، أن هناك أغاني مهرجانات جميلة للغاية: «في كل فرح بيشغلوها، سواء فرح في الشارع أو فرح لرجال أعمال أو أطباء أو مهندسين».

شادي محمد: المفروض نصفق لحمو بيكا

ووصف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، انتقاد البعض لأغاني المهرجانات ومحاربتها بأنهم أعداء النجاح: « يعني حمو بيكا لما كان شغال عتال، كان حد بيروح يحط في جيبة فلوس، لما الراجل ده يوصل ويكبر بمجهوده، المفروض نصفق له، ونقوله برافو، العصر اتغير خالص».

ياسمين الخطيب: أغاني المهرجانات تعبر عن هموم الشعب

وعلى جانب آخر، علقت الكاتبة ياسمين الخطيب، على أغاني المهرجانات، خلال حوارها في نفس البرنامج، حيث قالت: «احنا بنحب نحط نفسنا في صورة حلوة أوي ونخبي اللي لابسينه تحت، كلنا بنسمع مهرجانات».

وتابعت: «لو سهرت أي مكان في مصر استحالة يكون مفهوش مزيكا مهرجانات، الناس بترقص عليها في الأفراح، كل الناس بتسمعها في العربيات، ليه بعد كده أطلع أقول فن هابط، طالما فن هابط بنسمعه ليه، ده فن شعبي، يعبر عن هموم الشعب المصري وأحلامهم».