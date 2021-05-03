شادي محمد يكشف سبب سحبه فيديو الاعتذار لجمهور الزمالك: بسبب خالد الغندور

اعتذر شادي محمد، قائد الأهلي السابق، لجمهور نادي الزمالك، بسبب هتافاته المسيئة ضدهم، قائلا: «أحب الجماهير ومن أكثر الأشخاص الذين دافعوا عن الجمهور وحفظوا أغانيهم، وهذه الهتافات كانت في إحدى مباريات دوري أبطال أفريقيا، ولم أكن شاهدت المباريات في الملعب منذ فترة طويلة».

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، الذي يعرض عبر شاشة «المحور»: «في أغاني أنا حافظها وفي حاجات معرفهاش، وقبل الهتافات دي كنا بنغني أغاني وفرحانين، فالجماهير قالوا الأغنية دي ومعرفش إن فيها شتيمة».

وتابع: «بعدها عملت فيديو واعتذرت فيه لجمهور الزمالك وحكيت اللي حصل بالمللي، ولما فتحت التلفزيون لقيت تجاوزات غير طبيعية على قناة الزمالك من خالد الغندور، قمت سحبت الفيديو ومرضتش أنزله.. لكن في الأول والآخر اللي حصل خطأ، وأنا أعتذر لأي شخص من الموقف ده».

وحول النادي الأهلي، قال شادي، إن هناك 80 مليون مصري يشجعون النادي الأهلي، مفسرًا ذلك بأن من كانت أعمارهم 10 سنوات عندما كان يلعب في النادي كلهم يشجعون النادي الأهلي الآن، لأنه الوحيد الذي كان يفوز بالبطولات المصرية والأفريقية: «لما الأهلي يكسب الدوري ويلعب في كاس العالم للأندية الجمهور هيشجع مين غير الأهلي؟!».

وواصل: «لو إنتو معترضين إني بقول إن في 80 مليون أهلاوي.. ينفع أجيب يافطة وأكتب عليها نادي القرن الحقيقي؟! رغم إن الأهلي حصل على اللقب من الاتحاد الأفريقي منذ 20 سنة».

ورفض إبراهيم سعيد الذي حل ضيفا على البرنامج، أن يجيب عن سؤال «من نادي القرن الحقيقي؟!»، قائلا: «مليش في الإحصائيات».