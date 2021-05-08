أحمد عمر هاشم يشارك في احتفالية الأزهر بليلة القدر «بث مباشر»

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لاحتفالية ليلة القدر من داخل مسجد الأزهر الشريف، بمشاركة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقال «هاشم»، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يُحيي ليلة القدر، ونحن هنا لنتدارس معًا فضل هذه الليلة، ونتواصى فيما بيننا على أن نُحيها بتلاوة القرآن الكريم، والتهجد والتقرب إلى الله بذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى عليه السلام.

وأوضح أن جمهور المسلمين يرون أن ليلة السابع والعشرين من رمضان هي أرجح الليالي لليلة القدر، وفيها فضل كبير كون الله نزل فيها القرآن، على سيدنا محمد.

وعن دعاء الرسول ليلة القدر، الذي أوصى به رسول الله زوجه عائشة -رضي الله تعالى عنها- في ليلة القدر، حيث إنها سألته: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، ويعد هذا هو دعاء النبي في ليلة القدر، وفي ذات الوقت أفضل دعاء ليلة القدر لأن «العَفُوُّ» من أسماء الله تعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم: «وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» الآية 99 من سورة سورة النساء.