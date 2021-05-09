والدة الشهيد إسلام مشهور: «مشهد ابني في الاختيار وجعني.. كأنه دلوقت»

قالت سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور، إنها وعندما شاهدت حلقة اليوم من مسلسل «الاختيار» شعرت بأن ابنها استشهد رجلا، «عاش راجل ومات بطل، وحسيت إن إبني في الوقت ده مكنش بيفكر في نفسه بقدر تفكيره في بلده، أبني اتصاب ومقالش أي».

وأضافت «عبد المجيد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشهيد إسلام مشهور وقبل استشهاده دائما ما كان يطلب الشهادة من الله حتى نالها، «كان أمنيته إن ربنا يكتبله الشهادة، وربنا حققهاله، وده كان طلبه، وقالي يا ماما أنا نفسي أموت شهيد، قولتله ليه توجع قلبي عليك، قالي هو حد يطول أنه يموت شهيد، وكتب على صفحه على النت أنا خريج مدرعة وربنا افتكره وهو في مدرعة».

وأوضحت أنها ووالده شاهدا حلقة اليوم من المسلسل، وشعرا بأن الحادثة تحدث حاليا، واستطردت باكية: «أنا حسيت أن الحادثة دي دلوقتي، وتجسيد الشخصية كان كأنه حقيقة، وأنا لما شوفت إبني قدامي إنهرت كأنه في الموقف ده دلوقتي، وفي نفس الوقت رفعت راسي وقولت الحمد لله أبني عاش راجل ومات بطل».

وأكدت أن والده تأثر كثيرا بسبب لحظات الفراق، مقدمة الشكر للقائمين على مسلسل «الاختيار 2» لإبرازهم المواقف وما كان يحدث، «دي حاجة كويسة ومشاعر واصلة، وبنحس إن الموقف حقيقي مش تمثيل، وأنا شوفت الموقف تخيلته إبني وشوفته قدامي وكل حاجة في الموقف في المسلسل حصل فعلا، والمشهد وجع قلبي وأنا فخوره بيه».