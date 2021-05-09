والد الشهيد أحمد شوشة: «قال لأخته في آخر زيارة حد يطول يبقا شهيد»

قال النائب حافظ شوشة، والد الشهيد أحمد شوشة، إن مسلسل «الاختيار2» عمل درامي مشرف لكل مصر وليس لأهالي الشهداء فقط، موضحا أن هذا العمل أظهر للعالم بأجمعه أن مصر تمتلك شبابا لا يهمهم أرواحهم ولا حياتهم طالما كان ذلك فداء لبلدهم، مؤكدا: «دمهم رخيص أوي قدام تراب مصر، اللي عايشين فيها».

وشدد «شوشة»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على أنه قال حين استشهد نجله بأنه مستعد أن يضحى بكل أولاده حتى ولو كانوا عشرة أولاد، فداءً لمصر، مؤكدا أنه مازال عند هذا الرأي، رغم مرور ما يقرب من الثلاث سنوات عن استشهاد ابنه بمعركة الواحات.

وأردف النائب، أن الجنود الذين نجوا من تلك المعركة حكوا له ما حدث بالتفصيل خلالها، وما أقدم عليه نجله، لاسيما أنه لم يخاف وكشف عن هويته للأرهابين وأنه ضابط، رغم معرفته بأنهم يبحثون عن الضباط فقط لقتهلم، وذلك قبل أن يطلقوا الرصاص عليه.

وتابع: «العساكر حكولي، ابني قالهم، أنا ضابط واسمي أحمد شوشة ومش هخاف منكم يا شوية خونة واستشهد في لحظتها وهو واقف على رجليه».

وواصل: «الشاب مكملش 23 سنة، ويكون عنده ثبات انفعالي بالشكل ده، مين في العالم كله يقدر على شباب زي أحمد وزملائه، مفيش حاجة عندهم أغلى من وطنهم».

وكشف أنه لم يستطع أن يشاهد حلقة الأمس من مسلسل «الاختيار2»، التي عرضت مشاهد استشهاد نجله، مستطردا: «نزلت من البيت إمبارح بعد الفطار، ورجعت الساعة 2 بالليل، وأقسم بالله العظيم مكنت عارف أنا رايح فين ولا جاي منين، كنت ماشي في الشارع مش شايف قدامي، لأني متخيل أن الحادثة بتاع أحمد بتحصل دلوقتي».

وأوضح «شوشة»، أنه شاهد كل الحلقات السابقة من المسلسل، وشاهد أيضا الفنان الشاب نور خالد النبوي، الذي جسد شخصية نجله بالعمل، مشيدا بأدائه خلال هذا العمل، وكذلك أداء جميع أبطال المسلسل وفي مقدمتهم الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، موضحا أن نجلته خلود هي فقط من شاهدت الحلقة، وتعبت نفسيا بشكل كبير بعدها، خاصة أن نجله الشهيد زارها قبل أسبوعين من استشهاده وطلبت منه أن ينتبه لحاله «وياخد باله من نفسه»، ليرد عليها: «أخد بالي من نفسي ليه، هو حد يطول يبقى شهيد».