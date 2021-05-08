والد البطل أحمد شوشة: أتابع الاختيار 2.. ولم أتحمل مشاهدة لحظة استشهاد نجلي

قال حافظ شوشة والد الملازم الشهيد أحمد شوشة، إنَّه لم يستطع مشاهدة حلقة مسلسل الاختيار 2 التي عرضت فيها لحظة استشهاد نجله، موضحًا: «أنا بلف في شوارع السويس عشان متفجرشي على الحلقة دي، مش قادر، أعصابي لم تتحمل مشاهدة حلقة استشهاد نجلي، تابعت المسلسل كله لكن مش قادر اتفرج على لحظة استشهاده».

وطالب والد شوشة في حديثه لـ«الوطن»، المصريين بالدعاء لنجله الشهيد بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر على فراقه.

وأعادت الأحداث التي يعرضها مسلسل «الاختيار 2»، ذكريات هذه المعركة الدامية التي وقعت بين الشرطة وعناصر الخلية الإرهابية، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من رجال وجنود الشرطة الأبطال.

الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2

وكانت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 قد تضمنت تفاصيل معركة الواحات البحرية التى استشهد فيها 11 ضابطًا في مواجهات مع عناصر إرهابية بمنطقة الواحات البحرية بمدينة 6 اكتوبر.

تحرير الحايس

وكان التحقيقات قد أكّدت أنَّ العناصر الإرهابية اختطفت أحد الضابط «محمد الحايس»، وتمكّنت القوات من تحريره وتصفية العناصر الإرهابية والقبض على «المسماري» هو أحد المنفذين للعملية الإرهابية.

في 20 أكتوبر من عام 2017، وقع هجوم الواحات الذي أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة بينهم 11 ضابطًَا و4 مجندين ومدني، وهو الهجوم الذي استعرضته الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل «الاختيار 2»، لتخليد ذكرى شهداء المذبحة، الذين ارتقوا شهداء «أحياء عند ربهم يرزقون» وذلك بعد التعرض لهجوم على يد إرهابيين، في عملية من تنفيذ الإرهابي عبد الرحيم المسماري، وتخطيط الارهابي هشام العشماوى في صحراء الواحات البحرية.

أسماء الشهداء في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية آنذاك أن أسماء الشهداء في معركة الواحات، وتمّ عرضهم في حلقة 25 بمسلسل الاختيار 2 هم من قطاع الأمن الوطني، المقدم أحمد فايز عبد الحافظ، خريج دفعة 1995، والمقدم محمد عبدالفتاح خريج 1999، والمقدم أحمد جاد دفعة 1999، والرائد أحمد عبدالباسط محمد أحمد.

وتضمن البيان، أنَّ شهداء العمليات الخاصة العميد امتياز كامل، والرائد محمد وحيد حبشي، دفعة 2000، والنقيب إسلام مشهور، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب كريم أسامة فرحات، والنقيب أحمد طارق أحمد زيدان، والنقيب أحمد حافظ أبو شوشة، ورقيب شرطة أنور محمد الدبركي، ومن المجندين: مجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر، ومجند حسن زين العابدين محمد، والمجند عمر فرغلي أحمد.