تحرير 31 محضر مخالفة لقرار مواعيد الغلق بالبحيرة

لليوم الثالث على التوالي، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، حملاتها لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

31 محضر مخالفة

تمكنت منذ قليل، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، من تحرير 31 محضر مخالفة لقرار مواعيد غلق المحال بنطاق المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة مكبرة تجوب المدينة

جاء ذلك خلال حملة مكبرة قامت بها الوحدة في أول ساعة من صباح اليوم الأحد، بإشراف أحمد حمزة، نائب رئيس المدينة، للمرور على المحال التجارية والمقاهي بنطاق المدينة، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق في يومها الثالث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محاضر عدم ارتداء كمامة

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر عدم التزام بارتداء الكمامات، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بارتداء المواطنين للكمامات بوسائل النقل المختلفة حفاظًا على سلامتهم.

وتضمنت الحملة أيضًا إزالة 150 مخالفة إشغال طريق، والتي تعوق الحركة المرورية، وتسبب إزعاج للمواطنين بشوارع المدينة، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شارك في الحملة قسم الإشغالات بالوحدة، ومشروع الباعة الجائلين، وذلك بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

وفي سياق متصل؛ واصلت الوحدات القروية التابعة للمركز لليوم الثالث على التوالي؛ مرورها على المحال التجارية والمقاهي بنطاق القرى التابعة لها، للتأكد من التزامها بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.