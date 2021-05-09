أمنة نصير: اقترح حصول المرأة على نسبة من مرتب الرجل بسنوات خدمتها له

قالت الدكتورة أمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن المرأة دائما ما تشعر بالعجز والهوان عندما تكون في بيت زوجها أو عندما يتم تطليقها، وهو ما فيه ظلم عظيم للمرأة بكل الأحوال، مقترحة بأن تحصل المرأة على نسبة من مرتب الرجل مقابل كل عام خدمته فيه أو قامت بتربيه أبنائه.

وأضافت «نصير»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه وعندما يأتي صوت فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بخصوص إنصافه الكبير للمرأة نسجل له كل الاعتبار والاحترام لهذا الكلام المنصف للمرأة.

نصير: يجب إيداع مبلغ مالي للمرأة تحصل عليه عند الطلاق

وأوضحت، أن القرارات كثيرة، ولكن كيفية التطبيق هو الأمر الأهم، لافته إلى أنها ترى بأنه ومنذ عقد القران على المرأة أن يودع لها مبلغ معين يحسب لها منذ أن تدخل بيت الزوجية وتكون مستحقه له عند الطلاق، وهنا يأتي تفعيل الرأي على أرض الحقيقة والواقع: «رفع الظلم عن المرأة في حالة الطلاق التي تذوق فيه الهوان هو أمر يسجل لفضيلة الإمام، وهو ما لفت نظرها من 8 سنوات».

5% من دخل الرجل

وأكدت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن ما نادت به من قبل هو جزء من عدل الله للمرأة في تلك المرحلة، حيث تقدمت بعده حلول من قبل وطالبت أهل القانون بأن يحسب للمرأة حياتها الزوجية في خدمة الرجل وتربي أولاده وتقدم له عون الحياة، وإذا تم طلاقها بعد 5 سنوات لها الحق في أن يكون لها 5% من دخل الرجل، ومع كل عام زائد تزيد نسبه حصولها من مرتب الزوج، وهكذا إلى أن تصل لـ25 سنة في أن تقاسمه دخله لأنها تكون في مرحلة عمرية متقدمه لا تصلح للخدمة أو الزواج، وهنا يكون الإنصاف لتلك المرأة.