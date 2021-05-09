مسلسل المداح الحلقة 27.. «صابر» يتوصل لوالدته ويعرف والده الشرعي

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 27 ذهاب الشيخ «مصباح» إلى رجل الأعمال «هاني سراج» ليطلب منه أن يوافق على العودة للعمل معه مرة أخرى، إلا أنّ الأخير يطلب منه أن يعتذر مُسبقًا لـ«صابر» الذي يجسد شخصيته حمادة هلال.

مسلسل المداح الحلقة 27

كما ذهبت «رحاب» التي تجسد شخصيتها نسرين طافش، إلى «صابر» لتصل معه إلى حل بشأن المرأة التي تزعم أنّها والدته وزوجة والدها «غالب» والذي جسد شخصيته جمال عبدالناصر، ليفاجئ «صابر» بفيديو يتضمن إفادة من امرأة بأنّها والدة «صابر المداح».

وبعد ذلك يتأكد «صابر» أن «الشيخ مصباح» هو الذي خطط لإذاعة هذا الفيديو، ويأمر بإحضار المرأة التي ظهرت في الفيديو الأول ليطلب منها أن تصور فيديو آخر تنفي خلاله هذه الشهادة، كما يأمر «الشيخ مصباح» بتصوير فيديو يظهر خلاله ينفي كل ما ردده عن «صابر».

وتنتهي أحداث الحلقة بحضور رجل من أهل القرية إلى منزل «صابر المداح» ليخبره بقصة المرأة «فيفي» والتي تدعي أنّها والدته، كما يصل الصفحي «عمرو» ويجسد شخصيته عمرو رمزي، إلى عنوان منزلها، ليطلب منه «صابر» أن يتقفي أثرها ويتأكد من وجودها.

وتنتهي أحداث الحلقة بذهاب «صابر» إلى العنوان الذي أخبره به الصحفي «عمرو» ليجد امرأة تؤكد له أنّها والدته، وتنفي أن «غالب» هو والده، وتؤكد له أنّ «الشيخ سلام» ويجسد شخصيته أحمد بدير هو والده الشرعي.

مواعيد عرض مسلسل «المداح»

مسلسل «المداح» بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة النهار الساعة التاسعة والنصف مساءً، والساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.