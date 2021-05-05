مسلسل المداح الحلقة 23.. «صابر المداح» يفاجئ «زين» بطلب غريب

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 23 التغير الجذري في حياة حمادة هلال ويجسد شخصية «صابر المداح»، وذلك بعد أن انساق إلى طريق السحر والأعمال، واكتسب منه أموالًا عدة غيرت مجرى حياته، ليطلب من «حسن» شقيقه ويجسد شخصيته خالد سرحان، أن يقوم بإدارة أعماله ويغدق عليه الكثير من المال.

مسلسل المداح الحلقة 23

ويذهب «سمير أبوالمجد» ويجسد شخصيته محسن منصور، إلى «صابر» ليخبره أنّ «الشيخ مصباح» والذي يجسد شخصيته محمد الصاوي، ينوى شرًا له، من خلال شن حملة ضد «المداح» بهدف تشويه سمعته، فيخبره «صابر» أنّه سيتولى أمره.

وتبدأ أولى محاولات الأذى التي ينويها «الشيخ مصباح»، بأنّ يتصل بشقيق «صابر»؛ «عز» ويجسد شخصيته هادي خفاجة، ويخبره أنّه يحتاجه للعمل معه في القناة التي يملكها، خاصة وأنّه خريج كلية الإعلام.

كما تشهد أحداث الحلقة، إخبار «منال» وتجسد شخصيتها دنيا عبدالعزيز، لـ«زين» بأنّ «صابر» هو الذي تسبب في المشادة التي حدثت بينه وبين زوجته «رحاب» وتجسد شخصيتها نسرين طافش، من خلال عمل أجراه لهما.

وتنتهي أحداث الحلقة، بذهاب «زين» إلى «صابر» ليهدده بأنّ يبطل مفعول السحر الذي عقده لهما وأن يبعتد عن طريقه، ليوافق الأخير على طلبه بشرط أن يوافق الأول على زواجه من شقيقته «سهيلة» وتجسد شخصيتها هايدي رفعت.

مواعيد عرض مسلسل «المداح»

مسلسل «المداح» بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة النهار الساعة التاسعة والنصف مساءً، والساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.