أسعار تذاكر الطيران من القاهرة إلى الغردقة ومرسى علم

تشهد الغردقة ومرسى علم، توافدا سياحيا، حيث تلقت الفناق عدد كبير من الحجوزات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ورفعت بعض الفنادق مدينة الغردقة، لافتة كاملة العدد، وذلك بعد ما وصلت نسبة الحجوزات إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، بنسبة تشغيل 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق.

وأعلن مصدر بمطار الغردقة الدولي، أن تذاكر الطيران للمصريين والأجانب، ثابتة بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والأسكندرية إلى الغردقة 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه، وذلك ضمن مبادرة وزارة الطيران والسياحة والآثار، بدعم السياحة الداخلية، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كانت وزارتي الطيران المدنى والسياحة والآثار، قررتا مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر، حتى 31 مايو الجاري، بدلاً من منتصف الشهر، وذلك تشجيعا للسياحة الداخلية، وتزامنا مع فترة الأعياد والإجازات الصيفية، مع الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق، وفقاً لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية، وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

وأشاد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، بقرار مد العمل بمبادرة السياحة الداخلية، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة، لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.