إلغاء حفل القنصلية الروسية في الغردقة بذكرى الحرب العالمية الثانية غدا

قررت القنصلية الروسية بالغردقة إلغاء حفل الجالية الروسية، والمقرر عقده، غدا الجمعة، بمدينة الغردقة، احتفالا بذكرى الحرب العالمية الثانية، بحضور فيكتور فوروبايف القنصل الروسي وعدد من الجالية الروسية المقيمة بمدينة الغردقة، وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات العامة، والصحفيين ومراسلي المواقع ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية.

كشف فيكتور فوروبايف القنصل الروسي بالغردقة، اليوم الخميس، أن القنصلية الروسية بالغردقة أبلغت رعاياها المقيمين بالغردقة، إلغاء الحفل الذي كان من المقرر له غدا، للاحتفال بذكرى الحرب العالمية الثانية، بحضور عدد من الشخصيات العامة وعدد من الصحفيين والإعلاميين، لافتا إلى أن الجالية الروسية المقيمة بالغردقة يبلغ عددها نحو 20 ألف مواطن.

وأوضح القنصل الروسي بالغردقة أن سبب إلغاء الحفل يعود إلى الالتزام بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وحظر الحفلات، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار القنصل الروسي بالغردقة أن السفير الروسي أشاد في مؤتمر صحفي بالغردقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعهتا الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، ونجحت في السيطرة على الوباء قبل انتشاره، على هامش زيارته لمدينة الغردقة قبل يومين وعقده لقاء مع مسؤولي محافظة البحر الأحمر، لبحث الاستعدادات المتعلقة بعودة الطيران الروسي لمدينة الغردقة مرة أخرى بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات.

وأضاف أن هناك تعاونا كبيرا خلال المرحلة الحالية بين القنصلية الروسية ومحافظة البحر الأحمر في العديد من المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد قرار عودة السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ بعد نجاح المباحثات بين الرئيسين السيسي وبوتين، خاصة أن مصر حليف دائم لدولة روسيا، وهناك تعاون وثيق بين البلدين.