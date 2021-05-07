وفد من ممثلي شركات السياحة الروسية يتفقد فنادق الغردقة

تفقد وفد روسي من خبراء وممثلى شركات السياحة الروسية العاملة في السوق السياحي المصري عددا من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة تزامنا مع قرب عودة السائحين الروس إلى فنادق الغردقة مرة أخرى بعد انقطاع دام 6 سنوات وذلك عقب قرار استئناف الرحلات الروسية لمديتني الغردقة وشرم الشيخ بناءا على الاتفاق الذي تم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وبوتين.

وكشف حسام عسكر مدير تسويق مجموعة فنادق سياحية بالغردقة أن وفد ضم 13 من ممثلي أكبر شركات السياحة الروسية العاملة في السوق المصري، أجرى جولة في عدد من الفنادق السياحية شمال مدينة الغردقة وذلك قبل أيام من عودة السياحة الروسية للغردقة، مشيراً إلى أن الوفد تفقد إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

كما تفقد الغرف ونظافتها وإجراءات التسكين وحمامات السباحة والتأكد من تطبيق المسافات الآمنة والتباعد الإجتماعى في المطاعم و علي حمامات السباحة والشواطئ.

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة مكاسب عديدة ستتحقق بعودة السياحة الروسية يأتي على رأسها رفع تصنيف مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية جذبًا للسائحين حول العالم خاصة مع فتح حركة الطيران بين روسيا والمدن السياحية المصرية.

مضيفا أن عودة السياحة الروسية سيتطلب استدعاء جميع الأيدي العاملة المدربة في القطاع السياحي والتي كانت هجرت المجال السياحي تزامنا مع جائحة كورونا.

وأكد أن المكاسب المالية ستتخطي حاجز الـ 4 مليارات دولار في الموسم حيث من المتوقع وصول ما يقرب من ميلون سائح بنهاية العام الجاري، ومن المخطط أن يتجاوز عدد السائحين الروس مليوني سائح سنويا في الموسم السياحي 202‪2 في المدن السياحية المصرية .