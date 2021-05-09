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«الفلك الدولي» يحدد ساعة سقوط حطام الصاروخ الصيني: 4 دول عربية في خطر

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احمد أبو ضيف
01:12 ص | الأحد 09 مايو 2021
صورة لحطام الصاروخ الصيني

صورة لحطام الصاروخ الصيني

نشر مركز الفلك الدولي، منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر تحديث لسقوط حطام الصاروخ الصيني لونج مارش، وموعد سقوطه: «وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة».

وأكد المركز، أن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين، مطالبًا بضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين.

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