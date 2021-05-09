«الفلك الدولي» يحدد ساعة سقوط حطام الصاروخ الصيني: 4 دول عربية في خطر

نشر مركز الفلك الدولي، منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر تحديث لسقوط حطام الصاروخ الصيني لونج مارش، وموعد سقوطه: «وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة».

وأكد المركز، أن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين، مطالبًا بضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين.