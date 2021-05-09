كورونا في مصر.. رقم قياسي في أعداد وفيات سوهاج والأقل بكفر الشيخ

سجلت محافظة سوهاج رقم قياسي في أعداد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد وهو 29 حالة وفاة من بين المصابين بالفيروس، وهو أعلي رقم تسجله محافظة في عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر، فيما أصيب 92 مواطن جديد بالفيروس.

بينما سجلت محافظة كفر الشيخ، حالة وفاة واحدة، وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن تعافي 420 مصاب بالفيروس من مستشفيات العزل والفرز خلال أسبوع واحد، حيث خرج 27 من مصابي الفيروس من مستشفى قها للعزل الصحي، ومستشفي بنها العام بمحافظة القليوبية، من بينهم 15 سيدة بعد ثبوت تحول عيانتهم من إيجابية إلى سلبية.

29 حالة وفاة بكورونا في سوهاج في يوم واحد

وكشف تقرير صادر عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج استمرار ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا بالمحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينا أن المحافظة سجلت 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة، حيث سجلت مستشفى مركز أخميم 7 حالات وفاة، ومستشفى حميات سوهاج المخصصة للعزل والكشف عن حالات فيروس، دخول 18 حالة إيجابية جديدة مصابة بالفيروس، و4 حالات وفاة.

بينما سجل مستشفى حميات جرحا، 16 حالة إيجابية جديدة و3 حالات وفاة، كما سجل مستشفى جزيرة شندويل 15 إصابة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة، وسجل مستشفى سوهاج العام 13 إصابة و4 حالات وفاة، وسجل مستشفى حميات البلينا 6 إصابات وحالتي وفاة، وسجل مستشفى دار السلام إصابة 4 وحالتي وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

تعافي 420 مصاب خلال أسبوع في الدقهلية

وفي الدقهلية أعلنت مديرية الصحة، عن خروج نحو 420 متعافي تحسن وشفاء تام من كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الأسبوع الماضي، بعد تحسن حالتهم الصحية، وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية اللازمة تعافيهم من الإصابة بالفيروس، حسب البرتوكول الذي وضعته وزارة الصحة، وخروجهم إلى منازلهم لاستكمال العلاج اللازم والمتابعة مع أطباء الطب الوقائي بالإدارات الصحية التابعين لها، إلى أن يتم شفائهم تماما والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

13 إصابة بكفر الشيخ وحالة وافاة واحدة

وسجلت محافظة كفر الشيخ 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما سجلت حالة وفاة واحدة، وهو انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات داخل المحافظة، كما انخفض عدد الإصابات أيضا على الرغم من ارتفاعها بشكل يومي وفق إعلان وزارة الصحة الرسمي.