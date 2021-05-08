تعافي 420 مصابا بفيروس كورونا في الدقهلية وخروجهم من العزل

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، عن خروج نحو 420 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الأسبوع الماضي، بعد تحسن حالتهم الصحية، وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية اللازمة تعافيهم من الإصابة بالفيروس، حسب البرتوكول الذي وضعته وزارة الصحة، وخروهم إلى بيوتهم لاستكمال العلاج اللازم والمتابعة مع أطباء الطب الوقائي بالإدارات الصحية التابعين لها، إلى أن يتم شفائهم تماما والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

سعد مكي: تعافي 420 مصابا بكورونا في أسبوع

وقال الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن نحو 420 متعافي خرجوا تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الأسبوع الماضي بعد تحول نتائجهم من إيجابي إلى سلبي ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.

وجدد مكي مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة والحرص على ارتداء الكمامات، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء.

«غنيم» يناشد المواطنين أخذ لقاح كورونا

ومن جهة أخرى حث الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط وأستاذ الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، المواطنين وأعضاء الهئيات الطبية على سرعة أخذ لقاح فيروس كورونا، مؤكدا على أن اللقاح هو طريقة الخلاص من فيروس كورونا في مصر في ظل عدم الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي والزحام الموجود في وسائل النقل العام ووصول الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر إلى ذروتها، موضحا أن تلقي اللقاح هو الحل الأمثل للتخلص من الفيروس والوصول إلى مناعة القطيع عندما يحصل عليه 70% من الشعب المصري.