مي عمر: شيرين عبدالوهاب رفضت مشاركتي في «طريقي» بسبب مشكلاتها مع زوجي

قالت الفنانة مي عمر، إنها وقعت على عقود مسلسل «طريقي» للنجمة شيرين عبدالوهاب والفنانة ياسمين صبري، موضحًا، إذ طلب مخرج المسلسل من زوجها محمد سامي، أن يسمح له بأن يعمل معها، موضحةً: «محمد قال له في بيني وشيرين مشاكل، فرد عليه وقال له دي ترشيحاتي، ومحدش بيتدخل فيها، وشيرين متعرفش».

وأضافت عمر خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»: «كلمني وقعدت معاه وتامر حبيب، وقالوا لي مش شايفين حد غيري في الدور، وكانوا حاسين إن الدور مرسوم عليّ».

وتابعت: «أخدت الورق ورحت الغردقة عشان محمد كان بيصور عمل هناك، وقعدت أقرأ في 15 حلقة، وقالوا آجي يوم الأربعاء، ولما كنا في الطريق حد كلم محمد وقال له المشاكل بينك وبين شيرين كبيرة للدرجة دي؟! مش موافقة إني أبقى في المسلسل».

وكشفت الفنانة مي عمر، تفاصيل مشكلة تعرضت لها مع زوجها المخرج محمد سامي في دولة أوروبية، قائلة: «الأوتيل كان كبيرو وراجعين بالليل، ووصلنا عند الغرفة ومعرفناش نفتح، واللوبي كان بعيد، ومقدرناش ننزل نجيب مفتاح فاقترح إننا ننط من ورا والبلكونة، فدخل غرفة طلعت مش وأوضتنا وكان فيها راجل وست».

وتابعت: «محمد كان متضايق إن الراجل كان بيتخانق معاه، وقال له خلاص احنا اتلغبط، وحصل خناقة بينهم، خدونا على القسم لكن مبتناش هناك وانتهت المشكلة بالصلح».